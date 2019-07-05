Радіо Свобода Daily: Вілла у Відні і кумівство з Медведчуком – «Схеми» про кандидата від «Слуги народу»

«Зе!кандидати»: «нові обличчя» з сумнівним минулим

Журналісти програми «Схеми» знайшли в Андрія Холодова, який йде у Верховну Раду від «Слуги народу» під номером 22, віллу у Відні. ​Маєток родина Холодова придбала у 2013 році за 6 мільйонів євро (за нинішнім курсом це 175 мільйонів гривень). Це – 360 квадратних метрів та 20 соток землі. Нерухомість оформлена на дружину Холодова – Катерину Шаховську. Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко – дружина Віктора Медведчука.

​Будинок розташований в елітному спальному районі австрійської столиці з дорогими приватними будинками. Неподалік мешкає український олігарх Дмитро Фірташ. ​Також у центрі Відня дружина Холодова має салон весільних та вечірніх суконь.

Чи дійсно всі кандидати від «Слуги народу» – «нові обличчя» з бездоганною репутацією? «Схеми» прискіпливо проаналізували списки кандидатів найрейтинговішої партії і з’ясували, хто із них має сумнівний політичний бекграунд, зв’язки з екс-соратниками Януковича і кумом Путіна Медведчуком. А також запитали в керівництва партії Зеленського, яка доля чекає на виявлених журналістами сумнівних кандидатів.

​Коломойський про війну на Донбасі

Олігарх Ігор Коломойський в інтерв’ю журналу «Новое время» назвав війну на Донбасі «внутрішнім громадянським конфліктом». Він стверджує, що бойові дії на сході України «ніким не інспіровані, ніякою Росією». При цьому він не заперечує присутність російської військової техніки та військових: «Вона і зараз там є, російська техніка, і буде. Поки буде конфлікт, буде там російська техніка. Це реалії з життя. Так, вона там є. А у нас американська техніка з цього боку є. І що з цього? «Джавелін» є у нас? Це чия техніка?» – зазначив олігарх, заявивши, що США надали Україні техніку, щоб «підтримувати конфлікт на Донбасі».

За словами Коломойського, російські військові виконують на Донбасі «інтернаціональний обов’язок». «...І не робіть з цього катастрофу – це нормальне явище», – наголосив він.

Повторне жеребкування партій

Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, яким зобов’язав ЦВК провести повторне жеребкування серед партій перед достроковими парламентськими виборами в Україні для визначення їхніх номерів у бюлетені. Як повідомила її голова Тетяна Сліпачук, на цей час надруковані вже понад п’ять мільйонів бюлетенів. І додала, ЦВК оскаржуватиме рішення суду.

Чи визнає Ватикан патріарший устрій УГКЦ

Папа Римський у Ватикані планує зустрітися із главою Української греко-католицької церкви та митрополитами. Духовенство УГКЦ вкотре проситиме про визнання патріаршого устрою. Що для греко-католиків означає патріарший статус і як визнання може вплинути на релігійну перспективу України? Читайте у матеріалі.

І на завершення – кілька міжнародних новин:

Папа Римський Франциск упродовж однієї години мав бесіду із президентом Росії Володимиром Путіним. Як йдеться на сайті Ватикану, однією з тем була і ситуація в Україні.

Володимир Путін фактично підтвердив, що підводний човен, на якому сталася пожежа і загинули 14 моряків, був атомним.

Прокуратура Грузії назвала протести в Тбілісі «заколотом» і перекваліфікувала справу про них на більш тяжку статтю.

Міжнародний аеропорт у швейцарському місті Женева перейшов на коректне написання назви Києва англійською – Kyiv замість Kiev.

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