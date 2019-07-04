Прокуратура Грузії назвала протести в Тбілісі «заколотом»

Представник Генеральної прокуратури Грузії Кока Кацитадзе 4 липня оголосив, що його відомство вважає протести в Тбілісі 20-21 червня «частиною плану окремих осіб з насильницького захоплення державної влади шляхом заколоту», і перекваліфікувало справу про них на більш тяжку статтю.

«На даному етапі на підставі аналізу показань десятків свідків, проведених додаткових слідчих заходів і здобутих доказів слідчий орган прийшов до висновку, що в ніч на 21 червня окремими особами планувалося насильницьке заволодіння державною владою шляхом заколоту», – заявив Кацитадзе.

За його словами, на першому етапі планувалося, що учасники протесту візьмуть штурмом будівлю парламенту, а після цього мали бути зроблені «подальші дії із захоплення влади».

«Але ця спроба була нейтралізована зусиллями правоохоронних органів», – заявили в Генпрокуратурі.

У зв’язку з цим прокуратура перекваліфікувала справу про протести у Тбілісі 20-21 червня, які переросли в сутички поліції і демонстрантів, на статтю «організація масових заворушень» і «змова або заколот з метою насильницької зміни конституційного ладу країни».

Масові протести почалися в Грузії 20 червня на тлі візиту в країну російської делегації, очолюваної депутатом Держдуми Росії Сергієм Гавриловим. Він брав участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я, на час якої зайняв місце голови місцевого парламенту, що обурило опозицію Грузії.

Увечері того ж дня стихійний мітинг на проспекті Руставелі в Тбілісі переріс у сутички з поліцією. Проти мітингувальників застосували сльозогінний газ, гумові кулі, а також водомети. Внаслідок заворушень постраждали 240 людей, у тому числі 80 поліцейських, були затримані близько 300 людей.

Минулого тижня Генпрокуратура Грузії почала кримінальну справу у зв’язку з можливим перевищенням службових повноважень з боку поліцейських при розгоні мітингу перед будівлею парламенту. Пізніше стало відомо, що до закінчення розслідування відсторонили десятьох співробітників правоохоронних органів.

Опозиція проводить щоденні акції протесту перед будівлею парламенту вже два тижні. Мітингувальники вимагають відставки міністра внутрішніх справ Георгій Ґахарії, покладаючи на нього відповідальність за дії поліції під час силового розгону.

Після заворушень у Тбілісі російська влада заборонила авіасполучення з Грузією і почала тиск на грузинський бізнес. Кремль пояснює це турботою про безпеку громадян.