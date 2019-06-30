Грузинська співачка Ніно Катамадзе заявила, що не виступатиме в Росії

Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе відмовилася виступати з концертами в Росії після початку масових протестів у Грузії, а також підтримала вимогу протестувальників про відставку голови грузинського МВС. Свою заяву вона опублікувала на сторінці в мережі «Фейсбук».

«Моє мовчання не означає, що мені було що обдумати і вирішити, я з першої секунди відчуваю те, що і кожен з вас, побачивши [депутата Держдуми Сергія] Гаврилова в кріслі спікера [грузинського парламенту]. Росія – окупант, Путін – наш спільний ворог», – наводить переклад посту виконавиці російською мовою видання «Грузія Online».

Напередодні Катамадзе виступила з концертом в Москві на фестивалі «Усадьба Jazz», через що зазнала різкої критики в Грузії. За словами співачки, це був найважчий концерт у її житті, де вона оголосила про припинення своєї концертної діяльності в Росії.

Антиросійські протести тривають у Тбілісі від 20 червня. Демонстрації почалися після того, як депутат Державної думи Росії, комуніст Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту. Це викликало невдоволення присутніх депутатів. Вони блокували трибуну, не дозволивши російській делегації повернутися у зал засідань. Російська делегація покинула будівлю у супроводі охорони. Після цього кілька тисяч людей прийшли до будівлі парламенту на знак протесту.

Після сутичок поліція застосувала для розгону гумові кулі, сльозогінний газ і водомети. У ніч на 21 червня розгін мітингу завершився затриманням 305 людей, під час заворушень постраждали не менше ніж 240 осіб, 80 з них – поліцейські.

21 червня після масових протестів у Тбілісі президент Росії Володимир Путін тимчасово заборонив російським авіакомпаніям польоти в Грузію з початку липня, в той же час він не уточнив, до якого числа буде діяти заборона. «Росспоживнагляд» пізніше заявив про «погіршення якості» грузинського вина і заборонив ввозити цей продукт кількох виробників.

Оригінал – на сайті проекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время»