На 10-й день вуличних протестів у Грузії вимагають відставки голови МВС

У центрі грузинської столиці Тбілісі десятий день триває акція протесту. За словами учасників акції (представників опозиції та активістів з різних регіонів), їхня головна вимога залишається незмінною – відставка глави МВС Гіоргі Гахарії. Під час ходи центром столиці опозиціонери та їх прихильники вигукували «Іди» та «Сакартвело».

Протестувальники переконують, що очільник МВС має піти у відставку через застосування сили до протестувальників в ніч на 21 червня, внаслідок чого постраждали 240 людей.

На проспекті Руставелі перекрили автомобільний рух.

Антиросійські протести тривають у Тбілісі від 20 червня. Демонстрації почалися після того, як депутат Державної думи Росії, комуніст Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.