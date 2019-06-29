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30 Червень 2019, Київ 00:01
Новини | Міжнародні

На 10-й день вуличних протестів у Грузії вимагають відставки голови МВС

Акція протесту у Тбілісі, Грузія, 29 червня 2019 року

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У центрі грузинської столиці Тбілісі десятий день триває акція протесту. За словами учасників акції (представників опозиції та активістів з різних регіонів), їхня головна вимога залишається незмінною – відставка глави МВС Гіоргі Гахарії. Під час ходи центром столиці опозиціонери та їх прихильники вигукували «Іди» та «Сакартвело».

Протестувальники переконують, що очільник МВС має піти у відставку через застосування сили до протестувальників в ніч на 21 червня, внаслідок чого постраждали 240 людей.

На проспекті Руставелі перекрили автомобільний рух.

/**/ /**/ /**/ Під час акції протесту біля будівлі парламенту Грузії. Тбілісі, 20 червня 2019 року
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Антиросійські протести тривають у Тбілісі від 20 червня. Демонстрації почалися після того, як депутат Державної думи Росії, комуніст Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

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