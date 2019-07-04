Голову грузинського спецназу відсторонили на час розслідування сутичок у Тбілісі

Директора департаменту з особливих завдань Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгія Какічашвілі, в чиєму підпорядкуванні перебуває поліцейський спецназ, відсторонили від роботи до закінчення розслідування у справі про розгін мітингу 20-21 червня в центрі Тбілісі. Про це йдеться в заяві на сайті МВС, оприлюдненій 3 липня.

Масові протести почалися в Грузії 20 червня на тлі візиту в країну російської делегації, очолюваної депутатом Держдуми Росії Сергієм Гавриловим. Він брав участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я, на час якої зайняв місце голови місцевого парламенту, що обурило опозицію Грузії.

Увечері того ж дня стихійний мітинг на проспекті Руставелі в Тбілісі переріс у сутички з поліцією. Проти мітингувальників застосували сльозогінний газ, гумові кулі, а також водомети. Внаслідок заворушень постраждали 240 людей, у тому числі 80 поліцейських, були затримані близько 300 людей.

Минулого тижня Генпрокуратура Грузії почала кримінальну справу у зв’язку з можливим перевищенням службових повноважень з боку поліцейських при розгоні мітингу перед будівлею парламенту. Пізніше стало відомо, що до закінчення розслідування відсторонили десятьох співробітників правоохоронних органів.

Опозиція проводить щоденні акції протесту перед будівлею парламенту вже два тижні. Мітингувальники вимагають відставки міністра внутрішніх справ Георгій Ґахарії, покладаючи на нього відповідальність за дії поліції під час силового розгону.

Після заворушень у Тбілісі російська влада заборонила авіасполучення з Грузією і почала тиск на грузинський бізнес. Кремль пояснює це турботою про безпеку громадян.