Суд у Грузії підтвердив запобіжний захід опозиційному політику, протести в країні тривають

Апеляційний суд Грузії підтримав рішення про заставу для опозиційного політика Нікі Мелії, якого звинувачують у розпалюванні заворушень під час антиурядових протестів у Тбілісі минулого місяця.

Апеляційний суд Тбілісі ухвалив постанову 2 липня після того, як демонстранти 12-ий вечір поспіль зібралися біля будівлі парламенту, вимагаючи відставки міністра внутрішніх справ.

Прокуратура оскаржила раніше ухвалене рішення суду про звільнення Мелії під заставу, а його адвокати хотіли, щоб усі звинувачення проти їхнього клієнта були зняті.

Мелія, депутат від опозиції і лідер партії «Єдиний національний рух» екс-президента Міхеїла Саакашвілі, назвав обвинувачення на свою адресу абсурдними.

26 червня парламент Грузії за рекомендацією генерального прокурора проголосував за зняття депутатського імунітету з Ніки Мелії та дозволив взяти його під варту у зв’язку з вуличними сутичками між протестувальниками і поліцією.

Антиросійські протести тривають у Тбілісі від 20 червня. Демонстрації почалися після того, як депутат Державної думи Росії, комуніст Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

Це обурило багатьох громадян Грузії, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як «незалежних держав» сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією, яка застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти демонстрантів (яких всього було близько 10 тисяч) перед будівлею парламенту. Після декількох годин сутичок, застосування сльозогінного газу, гумових куль і затримання кількох десятків демонстрантів поліція розігнала акцію. Міністерство охорони здоров’я Грузії повідомило про 240 потерпілих, із яких 80 поліцейські.

Понад 300 протестувальників затримали.