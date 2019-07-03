Організатори протестів у Грузії заявляють про зміну тактики

Організатори масових демонстрацій у Грузії з вимогою відставки міністра внутрішніх справ, які тривають вже два тижні, заявляють про зміну тактики для того, щоб акції не завершилися безрезультатно.

Як повідомив 3 липня Радіо Свобода один із організаторів Ґіґа Макарішвілі, відтепер акції будуть проводитися з використанням, як він висловився «партизанської тактики».

Макарішвілі пояснив, що протестувальники будуть стежити за міністром внутрішніх справ Георгієм Ґахарією, відставки якого вони вимагають через побиття демонстрантів, всюди, куди він йтиме, вимагаючи його відставки.

«Щовечора під час протестів ми показуватимемо фільми про політику Росії на великому мобільному екрані. Будуть організовані презентації книг і зустрічі з авторами, які пишуть про політику Росії в Грузії», – сказав Макарішвілі.

Антиросійські протести тривають у Тбілісі від 20 червня. Демонстрації почалися після того, як депутат Державної думи Росії, комуніст Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

Це обурило багатьох громадян Грузії, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як «незалежних держав» сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією, яка застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти демонстрантів (яких всього було близько 10 тисяч) перед будівлею парламенту. Після декількох годин сутичок, застосування сльозогінного газу, гумових куль і затримання кількох десятків демонстрантів поліція розігнала акцію. Міністерство охорони здоров’я Грузії повідомило про 240 потерпілих, із яких 80 поліцейські.

Понад 300 протестувальників затримали.