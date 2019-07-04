Папа Римський говорив із Путіним про Україну

Папа Римський Франциск 4 липня упродовж однієї години мав бесіду із президентом Росії Володимиром Путіним. Як йдеться на сайті Ватикану, серед порушених тем була і ситуація в Україні.

«Були розглянуті деякі важливі питання, що стосуються життя Католицької церкви в Росії. Опісля сторони зупинилися на питаннях екології та на деяких актуальних темах у міжнародній сфері, з окремим посиланням на Сирію, Україну та Венесуелу», – йдеться в повідомленні.

Що саме сказав понтифік Путіну щодо України і що почув від російського президента у відповідь не повідомляється. Ватиканський прес-центр додав, що «під час щирих розмов сторони висловили задоволення розвитком двосторонніх стосунків, додатково скріплених сьогоднішнім підписанням протоколу про порозуміння».

Російські ЗМІ теж не пишуть про деталі розмови папи Франциска із Володимиром Путіним. Були повідомлення про те, що на аудієнцію до папи російський президент запізнився.

Під час попередньої зустрічі з Володимиром Путіним у 2015 році папа Франциск закликав президента Росії вплинути на припинення бойових дій на сході України з участю проросійських бойовиків.

4 липня в Римі з офіційним візитом перебуває російський президент Володимир Путін. За даними місцевої преси, для Путіна це 11-й візит до Італії з часу його приходу до влади в Росії 2000 року. У Ватикані він провів свою третю зустріч із папою Римським Франциском.

Громада українців у Римі 4 липня виступила проти візиту Путіна. В історичному центрі італійської столиці, на площі Бокка делла Веріта, активісти провели акцію «Зупинимо путінську агресію в Україні».