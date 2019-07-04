Мовчання Путіна. Чого очікувати від держави, яка 3 дні замовчувала аварію на атомному підводному човні

Президент Росії Володимир Путін фактично підтвердив, що підводний човен, на якому ймовірно 1 липня 2019 року сталася пожежа і загинули 14 моряків, був атомним.

Про це стало відомо 4 липня, коли сайт президента Росії оприлюднив текст розмови Путіна з міністром оборони Сергієм Шойгу.

Так, зокрема, президент Росії запитує про те, в якому стані «ядерна енергетична установка».

«Ядерна енергетична установка на цьому апараті повністю ізольована та безлюдна. Плюс до цього діями екіпажу здійснені всі необхідні заходи з захисту установки, вона повністю в працездатному стані», – згідно з публікацією, відповів Шойгу.

Далі міністр оборони Росії повідомляє, що аварія підводного човна сталася «внаслідок пожежі в акумуляторному відсіку», однак не пояснює, чому саме відбулося займання.

Перед цим речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, відповідаючи на запитання журналістів, що деталі аварії на підводному човні не розголошуватимуться «через таємницю».

Росія також досі не повідомляє точний час і місце катастрофи.

Чому мовчали спочатку і чому не кажуть усього досі?

Ситуація серйозна, якщо на тлі намагань Москви обмежувати повідомлення про аварію на підводному човні, де загинули 14 осіб, російський президент визнав, що судно оснащене ядерним реактором, пише кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин.

Кремль каже, що інцидент стався у понеділок, але офіційно його визнали у вівторок, і лише у четвер з'явилася інформація про те, що той підводний човен атомний.

Протягом цих трьох днів багато країн висловили занепокоєння цією ситуацією і небажанням Росії повідомити точне місце перебування човна.

Зокрема, особливу увагу до цього інциденту і до можливої радіаційної загрози виявляла Норвегія. Адже саме поруч її кордонів, на березі Баренцевого моря розташований порт Сєвєроморськ, де – за повідомленнями – перебуває аварійний підводний човен.

Вже 3 липня норвезька служба ядерної безпеки повідомила, що провела дослідження і не виявила підвищення рівня радіації. Також Норвегія заявила, що звертається до відповідної російської служби за додатковою інформацією.

Нові подробиці про останній інцидент стали відомі у четвер з офіційних репортажів про зустріч у Кремлі президента Володимира Путіна з міністром оборони Сергієм Шойґу.

Міністр сказав, що люди загинули через отруєння чадним газом, задихнулися у диму.

За повідомленням низки ЗМІ, може йтися про глибоководний атомний підводний човен – Атомна глибоководна станція 1-го рангу АС-12 проекту 10831 – відомий під назвою «Лошарик».

За офіційною версією, корабель призначений для океанографічних досліджень, зокрема в Арктиці. За неофіційною – для диверсій на об’єктах, розташованих на морському дні, наприклад, кабелів зв’язку і станцій спостереження за російським флотом.

Цей атомний підводний човен спустили на воду в 2003 році. Він жодного разу не потрапляв на офіційні фотографії, і, за оцінками ЗМІ, може бути найсекретнішим і найдорожчим проектом російського флоту.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що частина екіпажу вижила. За його словами, військовослужбовці евакуювали з палаючого відсіку станції представника цивільної промисловості, задраїли за собою люк і до кінця боролися з пожежею.

Заявляють, що усім загиблим планують дати державні нагороди Росії.

Наразі відомо, що підводний човен проводив обстеження морського дна в Арктиці.

«Она утонула»

У Сєвєроморську, який є базою Північного флоту Росії, також базувався підводний човен «Курськ», який затонув 2000 року, забравши життя 118 моряків.

10 серпня 2000 року субмарина «Курськ» вирушила на навчальне завдання недалеко від Кольської затоки для пуску крилатої ракети.12 серпня перед навчальної атакою судно перестало виходити на зв'язок. На наступний день підводники виявили затонулий «Курськ» на глибині 108 метрів.

Згодом розслідування встановило, що аварія сталася внаслідок вибуху торпеди. Досі у фахівців є безліч питань до керівництва Росії. І, зокрема, до того – чому так довго мовчав Володимир Путін.

Виступаючи через 3 тижні після трагедії в шоу Ларрі Кінга на СNN, на запитання ведучого, що сталося з субмариною, Путін відповів: «Вона потонула».

Така поведінка ядерної держави викликає занепокоєння, бо ставить під питання світову безпеку.