Міністр оборони Росії заявив, що частину екіпажу вдалося врятувати після пожежі на підводному човні

Частину екіпажу вдалося врятувати після пожежі на російському підводному човні, повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

«У критичній ситуації моряки-підводники діяли героїчно. З відсіку, охопленого вогнем, у першу чергу евакуювали громадянського представника промисловості, задраїли за ним люк, щоб не допустити поширення пожежі по всьому глибоководному апарату, а самі до кінця боролися за живучість корабля… Ціною своїх життів виконали важку задачу – ліквідували осередок загоряння, врятували своїх товаришів і глибоководний апарат», – сказав Шойгу.

Він підтвердив загибель 14 членів екіпажу.

«Інших вдалося врятувати», – заявив міністр, не уточнивши кількості врятованих.

Міністерство оборони Росії повідомило, що 1 липня 14 російських моряків загинули через пожежу на глибоководному апараті в Баринцевому морі. Підводники перебували в територіальних водах Росії на апараті, призначеному для вивчення морського дня, і проводили біометричні виміри.

Про причини пожежі поки що не повідомляють.