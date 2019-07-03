Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 Липень 2019, Київ 13:30
Новини | Міжнародні

Міністр оборони Росії заявив, що частину екіпажу вдалося врятувати після пожежі на підводному човні

Квіти на березі моря в Североморську в пам'ять про 14 загиблих моряків, Росія, 2 липня 2019 року

Дивитись коментарі

Частину екіпажу вдалося врятувати після пожежі на російському підводному човні, повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

«У критичній ситуації моряки-підводники діяли героїчно. З відсіку, охопленого вогнем, у першу чергу евакуювали громадянського представника промисловості, задраїли за ним люк, щоб не допустити поширення пожежі по всьому глибоководному апарату, а самі до кінця боролися за живучість корабля… Ціною своїх життів виконали важку задачу – ліквідували осередок загоряння, врятували своїх товаришів і глибоководний апарат», – сказав Шойгу.

Він підтвердив загибель 14 членів екіпажу.

«Інших вдалося врятувати», – заявив міністр, не уточнивши кількості врятованих.

Міністерство оборони Росії повідомило, що 1 липня 14 російських моряків загинули через пожежу на глибоководному апараті в Баринцевому морі. Підводники перебували в територіальних водах Росії на апараті, призначеному для вивчення морського дня, і проводили біометричні виміри.

Про причини пожежі поки що не повідомляють.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG