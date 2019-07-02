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02 Липень 2019, Київ 17:40
Новини | Міжнародні

14 російських моряків загинули під час пожежі на глибоководному апараті

Про причини пожежі поки що не повідомляють

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14 російських моряків загинули через пожежу на глибоководному апараті, повідомляє Міністерство оборони Росії.

За даними відомства, пожежа сталася 1 липня. Підводники перебували в територіальних водах Росії на апараті, призначеному для вивчення морського дня, і проводили біометричні виміри. Моряки загинули через отруєння продуктами горіння, заявляють у російському Міноборони.

Скільки всього людей було на борту, не відомо. Про причини пожежі поки що не повідомляють.

На даний час глибоководний апарат перебуває на військовій базі в Сєвероморську.

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