14 російських моряків загинули під час пожежі на глибоководному апараті

14 російських моряків загинули через пожежу на глибоководному апараті, повідомляє Міністерство оборони Росії.

За даними відомства, пожежа сталася 1 липня. Підводники перебували в територіальних водах Росії на апараті, призначеному для вивчення морського дня, і проводили біометричні виміри. Моряки загинули через отруєння продуктами горіння, заявляють у російському Міноборони.

Скільки всього людей було на борту, не відомо. Про причини пожежі поки що не повідомляють.

На даний час глибоководний апарат перебуває на військовій базі в Сєвероморську.