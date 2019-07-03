Загибель моряків-підводників негативно вплине на рейтинг Путіна – журналістка Washington Post

Рейтинг президента Росії Володимира Путіна, який падає, може ще більше постраждати на тлі загибелі російських моряків-підводників. Про це у твітері написала московська кореспондентка видання The Washington Post Емі Ферріс Ротман.

«Це не позначиться позитивно на популярності Путіна, яка падає. Міноборони Росії повідомляє про загибель 14 моряків на півночі Росії. Путіна досі переслідує аварія підводного човна «Курськ», яка стала піар катастрофою для тоді нікому невідомого та нового президента», – наголошує Емі Ферріс Ротман (Amie Ferris-Rotman).

Міноборони Росії раніше повідомило, що 1 липня у територіальних водах Росії сталася пожежа на глибоководному апараті ВМФ цієї країни. За даними цього відомства, 14 російських моряків загинули. Ще до 5 осіб, за повідомленнями ЗМІ з посиланням на Міноборони Росії, перебувають у шпиталі, у них діагностували отруєння продуктами горіння.

Як зазначає кореспондент видання NPR у Москві Лучіан Кім (Lucian Kim), на поточний момент відсутня точна інформація щодо типу, до якого належить підводний човен, що зазнав аварії. Називаються тип АС-12 та БС-64.

Читайте також: