Росія: рейтинг Путіна все одно знизився, й попри нову методику опитувань

У Росії оприлюднили новий рейтинг довіри до російських політиків, який і попри зміну методики опитувань засвідчив деяке зниження рейтингу президента країни Володимира Путіна.

За даними щотижневого рейтингу соціологічної організації «Всеросійський центр вивчення громадської думки», яка відома за російським скороченням ВЦІОМ і яку вважають наближеною до Кремля, за період із 3 по 9 червня про довіру Путіну заявили 71,7% респондентів; на тиждень раніше йому довіряли 72,4% опитаних.

Так само незначно зріс порівняно з попереднім тижнем показник недовіри Путіну – про нього нині заявив кожен четвертий учасник опитування.

Також, незважаючи на нову методику проведення опитувань ВЦІОМ, із кінця травня незначно знизився і рейтинг схвалення діяльності Путіна – з 65,8% до 64,2%.

Про нову методику проведення опитувань ВЦІОМ оголосив у травні, після того, як зафіксував рекордно низький рівень довіри до Путіна – 31,7%. До цього найнижчий показник був зафіксований у 2005 році після монетизації пільг у Росії – тоді Путіну довіряли 45 відсотків опитаних. Після публікації таких результатів у Кремлі почали вимагати в соціологів пояснень, бо, за словами речника президента Дмитра Пєскова, інші опитування показували зростання електоральної підтримки голови російської держави. Після цього керівник ВЦІОМ Валерій Федоров заявив, що причина низького рейтингу Путіна в неправильній методиці опитувань, хоча за нею їх здійснювали багато років.

Як заявив Федоров, при визначенні рівня довіри застосовувався метод із використанням відкритого питання: «Назвіть, будь ласка, чотири-п’ять російських політиків, яким ви найбільше довіряєте». У відповідь люди самі називали прізвища діячів. На думку керівника ВЦІОМ, «говорити про те, що довіра до політика обмежується тільки тими, хто його пригадав без підказки, – велике перебільшення». У зв’язку з цим ВЦІОМ змінив методику і з кінця травня став задавати респондентам пряме, або так зване «закрите» питання: «Скажіть, будь ласка, ви довіряєте чи не довіряєте Володимирові Путіну?». Після цього рейтинг довіри до президента «виріс» більш ніж на тридцять відсотків.

При цьому заступник директора іншої російської соціологічної організації, що має репутацію незалежної, «Левада-центру» Денис Волков зазначав, що закрите питання комфортніше для влади, бо при прямому виборі «так / ні» респонденти більш схильні до «соціально схвалюваних» відповідей.