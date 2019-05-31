Росія: ВЦІОМ після заяв Кремля дав роз’яснення щодо зниження довіри до Путіна

Директор Всеросійського центру дослідження громадської думки, відомого за російським скороченням ВЦІОМ, Валерій Федоров пояснив, що падіння рівня довіри до президента Росії Володимира Путіна до історичного мінімуму, яке показало нещодавнє опитування, пояснюється методикою, застосованою соціологами.

Федоров дав роз’яснення в інтерв’ю російського «Коммерсант FM» після того, як 30 травня в Кремлі заявили, що інші опитування показують зростання електоральної підтримки президента Росії. Речник президента Росії заявив, що в Кремлі чекають «аналізу шанованих фахівців про те, як може падати рівень довіри, але рости електоральний рейтинг».

За словами Федорова, соціологи застосували різні методики для визначення обох показників.

«Оскільки до найближчих виборів у нас ще п’ять років, то, скажімо, ставити питання, за кого ви будете голосувати на виборах президента Росії, нам здається явно передчасним. Тому ми використовуємо інше питання: як люди оцінюють його роботу на посаді президента. Поточна цифра – це близько 65%. Для порівняння в січні було менше ніж 62%. Так що зростання є», – пояснив очільник ВЦІОМ.

Водночас при визначенні рівня довіри застосовується інший метод із використанням відкритого питання: «Назвіть, будь ласка, чотири-п’ять російських політиків, кому ви найбільше довіряєте?». «Після періоду великих виборів людей турбують не суто політичні теми, їх турбує соціально-економічна проблематика. Менша частина знаходить одного-двох-трьох і більше політиків. Але говорити про те, що довіра до політика обмежується тільки тими, хто його пригадав без підказки, – звичайно, велике перебільшення», – сказав соціолог.

Федоров додав, що найближчим часом будуть опубліковані результати нового дослідження, питання в якому звучатиме таким чином: «Чи ви довіряєте, чи не довіряєте Володимиру Путіну?». «Заздалегідь можу вам сказати, що там оцінки довіри до президента набагато вищі і якихось серйозних розбіжностей із рівнем схвалення діяльності глави держави там немає», – сказав він.

25 травня Всеросійський центр вивчення громадської думки опублікував результати соцопитування, згідно з яким Путіну довіряють тільки 31,7% росіян. Це мінімальний показник з моменту початку проведення подібних опитувань центром.