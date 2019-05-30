У Кремлі чекають роз’яснень від соціологів через падіння рейтингу Путіна

У Кремлі звернули увагу на останнє опитування Всеросійського центру дослідження громадської думки, відомого за російським скороченням ВЦІОМ, згідно з яким рейтинг довіри до президента Росії Володимира Путіна впав до історичного мінімуму, але чекають з цього приводу роз’яснень від соціологів, заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, «є багато різних рейтингів», і якщо, відповідно до одного з них, довіра до Путіна впала, то, згідно з іншим, електоральна підтримка президента навпаки зросла. Прес-секретар Путіна наголосив, що в Кремлі чекають «аналізу шанованих фахівців про те, як може падати рівень довіри, але рости електоральний рейтинг».

При цьому заяві Пєскова суперечать результати квітневого дослідження російського «Левада центру», згідно з яким електоральний рейтинг Путіна теж впав: у квітні за чинного президента Росії готові були голосувати 55 відсотків росіян, що на 15 відсотків менше, ніж рік перед цим.

25 травня Всеросійський центр вивчення громадської думки опублікував результати соцопитування, згідно з яким Путіну довіряють тільки 31,7% росіян. Це мінімальний показник з моменту початку проведення подібних опитувань центром.

У 2015 році голова ВЦІОМ Валерій Федоров розповідав, що на той момент історичний мінімум рейтингу довіри до Путіна становив 45 відсотків. Він був зафіксований в березні 2005 року після монетизації урядом пільг.

Експерти неодноразово відзначали, що довіра до президента Росії почала знижуватися з літа 2018 року на тлі підвищення пенсійного віку, збільшення податку на додану вартість і падіння реальних доходів населення.

Федоров, коментуючи результати опитування, спочатку заявив, що причина низького рейтингу Путіна пов’язана з тим, що населення не вірить у поліпшення рівня життя. Однак пізніше він написав, що падає не довіра до президента, а частота згадок Путіна в списку політиків, кому довіряють росіяни, пообіцявши пояснити цей феномен у наступному звіті.