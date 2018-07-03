Опитування: менше ніж половина росіян довіряють Путіну

Рейтинг довіри до президента Росії Володимира Путіна впав на 12% за півроку: від 60% до 48%, йдеться в дослідженні «Левада-центру». При цьому, згідно з опитуванням, він залишається найпопулярнішим політиком.

Нещодавно Всеросійський центр дослідження громадської думки, відомий за російським скороченням ВЦІОМ, опублікував дослідження, в якому йшлося про те, що рівень довіри до Путіна за тиждень (з 10 до 17 червня) знизився із 77 до 72 відсотків.

За даними російського фонду «Громадська думка», за один тиждень кількість тих, хто готовий проголосувати за Путіна на виборах, знизилася зі 62 до 54 відсотків, а кількість тих, хто безумовно йому довіряє – із 38 до 30 відсотків.

Соціологи зазначають, що ці показники подібні до тих, які були в 2013 році, до анексії Росією українського Криму, і пов'язують падіння рейтингу Путіна з планами російської влади підвищити пенсійний вік, про які оголосили 14 червня.

За даними соціологічного дослідження «Левада-центру», відразу ж після Путіна в рейтингу довіри йдуть міністр оборони Сергій Шойгу з 19% і голова російського МЗС Сергій Лавров з 14%. У список також увійшов Олексій Навальний, якому довіряють 2% росіян.