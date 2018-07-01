В Росії відбуваються акції протесту проти підвищення пенсійного віку

Сотні людей в Росії відгукнулися на заклик опозиційного політика Олексія Навального вийти на протест проти планів уряду підвищити пенсійний вік.

Так, більше півтисячі людей зібралися 1 липня в столиці Єврейського автономного округу Росії Біробіджані. Вони принесли із собою плакати з такими гаслами, як «Голодний пенсіонер – це ганьба держави» та «Помри до виходу на пенсію».

Учасники мітингу закликали владу відмовитися від законопроекту про пенсійну реформу, щоб зупинити зростання цін на бензин та не збільшувати податок на додану вартість.

На Далекому Сході Росії мітинги відбулися також в Комсомольську-на-Амурі, Владивостоці і Хабаровську, причому у Владивостоку мітинг не був погоджений з місцевою владою.

В Омську на мітинг проти підвищення пенсійного віку зібралися близько 4500 людей. Такі дані зняли з рамок металодетекторів, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Спікери на мітингу вимагали скасувати ухвалення скандального законопроекту про пенсійну реформу, чимало також виступали за відставку уряду Дмитра Медведєва.

16 червня російський уряд представив законодавство, яке передбачає підвищення пенсійного віку – з 60 до 65 років для чоловіків і з 55 до 63 років для жінок. Зміни планується проводити поетапно впродовж перехідного періоду, який може розпочатися в 2019 році.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний 19 червня оголосив про проведення 1 липня в містах Росії акції протесту проти підвищення пенсійного віку, назвавши цей план уряду «грабунком» та злочином проти громадян.

Навальний повідомив, що його прихильники подали заявки на проведення акцій у 20 містах Росії. Водночас, заявки на проведення публічних акцій не подали в жодному з 11 міст, які приймають матчі Чемпіонату світу з футболу.

Більшість демонстрацій заборонені під час проведення турніру з 14 червня до 15 липня у цих містах, включно з Москвою і Петербургом.