Росія: Медведєв вніс до Держдуми закон про підвищення пенсійного віку

Російський уряд вніс до Держдуми законопроект про поетапне підвищення пенсійного віку до 65 років для чоловіків і 63 – для жінок. Відповідне розпорядження підписав прем’єр-міністр Дмитро Медведєв, який раніше оголосив про початок реформи.

Згідно з текстом документа, передбачається перехідний період з 2019 до 2034 року із щорічним збільшенням пенсійного віку на один рік. Почати підвищення пенсійного віку пропонується з 2019 року.

Нині в Росії чоловіки виходять на пенсію у 60 років, жінки – в 55.