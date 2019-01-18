«Левада-центр»: дві третини росіян засмучені «вічною бідністю», в якій живе «великий народ»

Соціологи незалежного «Левада-центру» запитали у росіян, що викликає у них почуття сорому, а що – почуття гордості.

Виявилося, що почуття сорому в росіян пов’язане із:

«вічною бідністю і невлаштованістю», в якій історично живе «великий народ» (61%, в січні 2017 року таких було 54%),

розпадом СРСР (45% проти 33% на рік раніше),

«грубістю моралі, хамством, неповагою людей один до одного» (37% проти 27%),

«хронічним відставанням» від Заходу (24%),

репресіями, терором, виселенням народів у 1920-1950 роках (21%).

Відповідаючи на запитання про гордість за свою країну, росіяни пов’язували її переважно із:

перемогою у «Великій вітчизняній війні» (радянсько-російський термін, що позначає Другу світову війну) – (87%, у січні 2017 року так відповіли 83%),

освоєнням космосу (50% проти 41% на рік раніше),

«поверненням Криму до Росії» (45%),

«великою російською літературою» (40%),

досягненнями науки (37%),

«славою російської зброї» (36%),

«моральними якостями російської людини: простота, терпіння, стійкість» (32%).

Звернення до минулого відбувається, коли недостатньо підстав для гордості в сьогоденні, прокоментувала російському виданню РБК результати опитування соціолог «Левада-центру» Карина Піпія. За її словами, на рівні держави звернення до минулого характеризується пошуком національної ідеї, а на побутовому – в наліпках на автомобілі з написами «1941-1945: можемо повторити», тому національна гордість в Росії сильно прив’язана до радянських часів.

«Звідси і сором за те, що розвалили таку державу, особливо серед старших поколінь, – вважає Піпія. – Сучасної позитивної ідеї, яку колективно поділяють, навколо якої могло б солідаризуватися фрагментоване російське суспільство, без звернення до минулого та історії в даний час немає».

88 відсотків опитаних «Левада-центром» росіян висловилися за те, що Росія «повинна зберегти за собою роль великої держави», і лише 10 відсотків заявили, що країна не повинна претендувати на цю роль.

Оригінал – на сайті «Настоящее время» – спецпроекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки».