Опитування: понад 75% українців і росіян добре ставляться один до одного

В Україні 77% респондентів заявили, що добре ставляться до росіян – йдеться в спільному дослідженні російського «Левада-центру» і Київського міжнародного інституту соціології. При цьому 82% опитаних росіян заявили, що добре ставляться до українців.

«За останні три роки образ українців серед жителів Росії істотно покращився, – йдеться в звіті «Левади». – Аналогічні, хоч і менш різкі, зміни в українській громадській думці щодо позитивного образу росіян».

Негативно до українців ставляться 13% росіян. Українців, які погано ставляться до росіян, 14%. При цьому 85% росіян негативно ставляться до керівництва України. Серед українців таку відповідь про керівництво Росії дали 69% респондентів.

Практично половина росіян і українців – 52% і 48% відповідно – вважають, що країни повинні бути незалежними, але з відкритими один для одного кордонами без віз і митного режиму.

У Росії 17% респондентів вважають, що країни повинні стати єдиною державою, в Україні такої думки дотримується 4% населення.

«За останній рік ставлення українців до Росії істотно покращилося (з 48% до 57%), в той час як позитивне ставлення росіян до України коливалося в межах похибки вибірки і складало, як і зараз, приблизно третину населення (32-34%). І в Україні і в Росії позитивне ставлення до держави зумовлене, перш за все, позитивним ставленням до населення… З чим може бути пов’язане істотне покращення ставлення українців до Росії і росіян, яке відбулося протягом останнього року? Одна з можливих гіпотез – передвиборча кампанія і активізація роботи проросійських політичних сил і телевізійних каналів», – заявив Володимир Паніотто, гендиректор КМІС.