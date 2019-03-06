Опитування: три чверті росіян не підтримають масові політичні протести

Більшість росіян заявляють, що не братимуть участі в акціях протесту з політичними чи економічними вимогами і вважають такі акції малоймовірними, свідчать дані останнього опитування російського «Левада-Центру».

Зокрема, до масових протестів із політичними вимогами не готові приєднатися 75% опитаних, з економічними вимогами, проти падіння рівня життя – 69%.

Максимальний протестний потенціал із політичних питань за останні два роки в Росії відзначався в липні минулого року.

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Тоді 23% опитаних заявили про готовність брати участь в політичних протестах.

В акціях економічної спрямованості пік активності зафіксований у листопаді 2018 року – тоді про свій намір брати участь в акціях проти падіння рівня життя заявляли 30% респондентів.

Нинішнє опитування провели в середині лютого в 137 населених пунктах Росії.