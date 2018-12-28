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66% жителей России сожалеют о распаде Советского Союза, выяснили социологи российского «Левада-Центра». Это максимум за последние 13 лет. О чем в СССР тоскуют россияне, в том числе и молодые, не заставшие Союз? Почему за последний год число ностальгирующих выросло аж на 8%? И почему большинство украинцев, вопреки тезису о «триедином народе», возврата СССР не хотят? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили генеральный директор информационного агентства «Интрефакс-Украина» Александр Мартыненко и социолог, замдиректора социологической службы «Центра Разумкова» Михаил Мищенко.

– Александр, я даже не понимаю, о чем можно ностальгировать, когда речь идет о Советском Союзе, потому что не совсем застал в сознательной жизни советскую действительность. Вы, услышав такие цифры, о настроениях в России, о чем Вы подумали? Вы понимаете эти настроения?

Александр Мартыненко: Конечно понимаю. На самом деле, они стремятся в будущее, а не в прошлое. Им говорят, что распад СССР был главной катастрофой 20 века.

– Фраза Владимира Путина в 2005 году...

Александр Мартыненко: Совершенно верно. Вся риторика российской власти нацелена на то, чтобы последствия этой катастрофы ликвидировать. То есть, восстановить Советский Союз.

Восстановление страны, которая была равновеликой США, как теперь многим кажется, на самом деле это не совсем так. Которая была одной из двух полюсов влияния в мире, что правда, а теперь таковой не является. Это мейнстрим российской действительности. Поэтому для них это не столько прошлое, сколько светлое будущее.

– Насколько россияне, эти 66% себя обманывают? Вы говорите, что они хотят чтобы Россия стала равновеликой СССР в геополитическом плане. Почему это был обман?

Путин сказал, что больше социализма не будет. На самом деле, в идеале россияне хотели бы восстановить союз республик

​Александр Мартыненко: Во-первых, Советский Союз проиграл Холодную войну. А, во-вторых, потому что ресурсы советской социалистической системы были ограничены. Ее жизнеспособность была ограничена. Она не была мобильна, не могла достаточно развиваться.

Но Путин сказал, что больше социализма не будет. На самом деле, в идеале россияне хотели бы восстановить союз республик, без первых «СС»: советских и социалистических.

– То есть, просто большую Россию?

Александр Мартыненко: Верно. Владимир Путин считает, что Россия и Советский Союз – это одно и то же. Была брошена фраза, что на самом деле в 1991 году распался не Советский Союз, а Россия. Была большая Российская Федерация, а сейчас маленькая. Поэтому, видимо, задача и цель там всех живущих одна: Make Russia great again (сделать Россию снова великой – отсылка к предвыборному лозунгу президента США Дональда Трампа «Make America great again!» – ред.).

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– По чему тоскует обычный россиянин на бытовом уровне, по чувству величия?

Александр Мартыненко: Люди, которые жили еще тогда и уже были в солидном возрасте, а теперь старики, помнят, что в Советском Союзе, до Перестройки, были более защищены пенсионеры и низкооплачиваемые люди, чем сегодня. На советскую пенсию никто не голодал, это факт. Не было видимой разницы между доходами богатых и бедных. Поэтому было ощущение социальной справедливости.

– Подобные опросы проводились в Украине. По данным «Центра Разумкова», две трети украинцев не хотят восстановления Советского Союза, те же 66%. Все-таки бытовая память, условия были похожи в России и Украине. В чем такой разброс?

Россияне воспринимают свою страну как маленький Советский Союз, в Украине страну воспринимают как независимое государство

​Александр Мартыненко: Сейчас этого не хотят потому, что тогда уже появилось государство и уже в 1991 году оно было востребовано как независимое государство Украина. Не часть огромного Советского Союза, где центр был в Москве, а государство, которое решает свою судьбу. И с 1991 года ощущение неизбежности появления этого государства и его стабильности, ценности во всех опросах видно.

Нельзя сказать, что уже привыкли. Сожаление о распаде СССР в Украине уменьшается по цифрам, потому что умирают те люди, которые тогда были. А другое поколение воспринимает эту страну уже как данность.

Россияне воспринимают свою страну как маленький Советский Союз, а хочется большого, в Украине страну воспринимают как независимое государство.

– Как объяснить, что за последний год, согласно опросу «Левада-Центра», на 8% выросло количество россиян, ностальгирующих по Советскому Союзу?

Михаил Мищенко: Я считаю, это связано с тем, что ностальгия за прошлым является официальной политической мифологией. Гражданское мнение подтягивается под эту мифологию.

Российское общество не видит других альтернатив развития. Поэтому они пытаются все дальше углубляться в эту мифологию прошлого

Мы заметили определенные аналогии с немецким национал-социализмом. Там была ориентированность на прошлое. Россия также пытается объединять технологическую модернизацию с тотальной ориентированностью на прошлое.

Пик был в начале 2000-х, но в последние годы количество было ниже. А больше стало, наверное, потому что общество не видит других альтернатив развития. Поэтому они пытаются все дальше углубляться в эту мифологию прошлого.

– Александр, вы лично по чему-либо в СССР ностальгируете? Можно было бы что-то извлечь из опыта проживания под одной крышей, по крайней мере, трех больших славянских народов?

Александр Мартыненко: Я не воспринимал никогда то место, где я жил, как место единения с тремя братскими народами. Потому что я всегда понимал, Москва это одна история, Минск – другая, Украина – третья.

Наверное, народ не был так разделен как сейчас. Сейчас общество, которое подразумевает реализацию каждого человека по отдельности – это важно и хорошо, с одной стороны. Но обратная сторона, что люди начинают замыкаться в себе. Сплоченности у нас мало. В Советском Союзе это была идеология, порядок. Друг другу надо помогать, человек другому не враг. Это было чувство единения, не обязательно всей страны.

Но наблюдение за всеми съездами ЦК КПСС вызывало только шутки и смех уже к концу, ничего серьезного, воодушевления уже не было.



Действительно было тяжело, сейчас тоже не легче, но если оставить межличностные отношения взаимной поддержки, тогда считалось хорошим тоном помогать. Это похоже на нынешних волонтеров.

– Вам не кажется, что в Украине сейчас что-то меняется в этом направлении?

Александр Мартыненко: Да. Мы идем по пути цивилизованного мира. Потому что во всем мире благотворительное общество, волонтеры это попытка в обществе капитализма, самореализации создать горизонтальные связи, чтобы людям было легче жить. В определенной степени это напоминает эти установки Советского Союза, но моральные, а не комсомольские организации – это все шелуха.

– Михаил, учитывая настроения украинцев, по отношению к проекту Советского Союза. Ведь россияне хотят восстановления союза за счет Украины, Беларуси. Возможен ли какой-то ренессанс этого проекта? Могут ли украинцы захотеть новый Советский Союз?

Михаил Мищенко: Как показывают наши опросы, ностальгия за Советским Союзом тесно связана с авторитарными ориентациями. У нас все-таки больше людей выступают за демократическое общество, пока такая ситуация сохраняется, то ностальгия за Советским Союзом не будет доминировать.

У россиян ностальгия за Советским Союзом тоже связана с авторитарными тенденциями. Но в России эти тенденции доминируют.

Восстановление Советского Союза может быть более тяжелым и кровавым. И это тоже нужно понимать всем россиянам

Александр Мартыненко: Вернуть прошлое в будущее и к нему стремиться – это снова слом, перекройки границ. Все-таки Советский Союз распадался с минимальными военными конфликтами. Карабах и Приднестровье из крупных. А его восстановление может быть более тяжелым и кровавым. И это тоже нужно понимать всем россиянам.

Как в любом мире, в любой жизни, намешано и хорошее и плохое. Мы еще про взятки не говорили, а они были. Была коррупция на бытовом уровне. Она тогда и появилась, с ней мы сейчас боремся.

Другой вопрос, что собирая все вместе, на самом деле все мечтали жить в социалистической стране, только не в СССР, а в Швеции уже тогда. Но надо понимать, что каждая страна идет по своему пути. Надо идти в направлении всеобщего достатка, но путь этот очень длинный и за одну жизнь, наверное, его пройти не получится.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)