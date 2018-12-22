Уровень желания вернутся «назад в СССР» в России достиг максимум за последние 15 лет. Во время опроса, проведенного российским «Левада-Центром», 66% опрошенных жителей России сказали, что сожалеют о распаде СССР. В Украине социологическая группа «Рейтинг» тоже провела исследование и подсчитала, что сейчас уровень ностальгии по Советскому Союзу среди украинцем в два раза меньше, чем среди россиян. Радио Донбасс.Реалии попросило вспомнить украинцев о своей жизни до независимости Украины.

Они были пионерами, октябрятами, комсомольцами, пели песни во славу Ленина, отстаивали «под карандаш» комсоргов и парторгов все демонстрации, а теперь задаются вопросом – зачем?

Северодончанка Ирина до сих пор с ужасом вспоминает школьные политинформации.

«Это же вообще ужас был – рассказывать ребенку про политбюро и заставлять его собирать такую информацию. А вот эти демонстрации... Мы – дети. Мороз. 7 ноября. И мы с книжками Ленина. В юбках, фартуках, с этими бантами. Какие-то дядьки стоят на трибунах и что-то там говорят. Ты идешь в колонне, с какими-то цветком или транспорантом. Что и кому мы демонстрировали? Я до сих пор не могу этого понять», – говорит Ирина.

​Дефицит всего, но «качество было лучше»

Состояние несвободы, которое испытывал каждый житель СССР, – одно из самых негативных воспоминаний того времени, говорит Виктория.

Люди не могли высказывать свое мнение. Если сейчас у каждого есть право голоса, то в то время был один подход – «надо».

Даже слово такое народ в СССР изобрел – «принудиловка».

Еще одна причина не восхищаться советским временем – это дефицит продуктов и необходимых бытовых товаров, по большому счету – дефицит всего.

«Когда у меня родилась дочь, то в первый год ее жизни у нас был дефицит мыла. Его можно было получить только по талонам, а их выдавали по месту жительства, по прописке. Ты имел права получить два кусочка в месяц, а у меня грудной ребенок, надо пеленки стирать. Тогда мы выкрутились благодаря родителям, у которых были запасы мыла на даче», – рассказывает Виктория.

Северодончанка Ирина тоже вспоминает огромные очереди, но даже выстоять их – не значило получить необходимый товар.

«Если у тебя не было блата, то невозможно было купить пальто нормальное, сапоги. Даже если у тебя были деньги, но не было нужных знакомств, купить что-то качественное было невозможно. Вот откуда это коррупция. Этот пропитанный коррупцией мир СССР!», – рассказывает Ирина.

Зато качество продуктов было лучше, утверждает луганчанин Артем.

«Вот не зря ж появилось «вот в наше время». Действительно, в наше время все было прочнее, качественнее, если говорить именно о национальном уровне. Сейчас точно также молятся на заграничное. Вот если «оттуда», то это обязательно уровень – вкусно, не отравишься, без ГМО, как сейчас принято говорить», – считает Артем.

А вот дончанка Катерина с этим не соглашается. Говорит, что быт был примитивным.

«Cерая жизнь – дефициты, убогая одежда, примитивные продукты, ограниченная сфера услуг, хоть что-то стоящее можно было купить по – «блату» или отстояв огромную очередь, или по спец талонам с работы», – говорит Катерина

Бесплатное образование и медицина

«Раньше в больницах не умирали люди из-за того, что не было денег на лекарства. Сейчас лекарства очень дорогие. И не каждый их может купить. В семье, у которой 2 ребенка, это будет проблемой. Если серьезный курс лечения, то это от 300 гривен в день. А там 10 дней. Вот и посчитайте. Тогда лечили лекарствами, которые есть – но тебя лечили, кормили и не выкидывали из больниц», – рассказывает Ирина.

Но по воспоминаниям Виктории, бесплатные услуги оказывались на очень низком уровне.

Последние два десятилетия в СССР в стране не было человека, который был бы довольным бесплатной медициной.

За особо сложные операции брали взятки. В роддома не пускали родственников, а в детские отделения – родителей.

Виктория расказывает, что ее мама хотела ухаживать за ребенком после операции, но в больнице поставили условие – помогать и другим детям.

Другие же родители должны были прятаться, чтобы не увидели врачи даже, когда днем находились возле тяжело больных детей.

«Традиция» проводить меодосмотры «для галочки» тоже зародилась в СССР.

А медосмотры школьников проводили без ведома родителей.

«К нам приехали стоматологи и без ведома моих родителей, в каком-то импровизированном кабинете, какие-то врачи, которым, возможно, мои бы родители меня и не доверили, в течение часа пропустили класс и поставили всем пломбы. Эти пломбы через три дня выпали. Человек – не был хозяином своего тела, своего здоровья», – вспоминает Виктория.

Кино, музеи , кружки и секции для детей – это хорошо

Переселенка из Луганска Светлана отмечает, что в Советском Союзе были бесплатные секции для детей. Сейчас как мама она понимает, что за такой «лафой» скучает.

«Я со школы возвращалась в семь вечера, потому что после уроков было уйма кружков – пение, танцы, волейбол, альпинизм. И это все бесплатно. Сейчас отвести ребенка в любую секцию – это только оплата в месяц минимум 400 гривен. Смотря какой вид спорта. А еще ж купить весь инвентарь, форму. И выходит несколько тысяч», – рассказывает Светлана.

​Поход в кино или театр тоже стоил недорого, сравнивая с нынешними ценами, говорит Светлана. Но и выбора не было. На экраны кинотеатров попадали только фильмы, которые разрешала власть.

Про артхаусное кино, мотивирующие фильмы или страшилки никто даже не мечтал.

«Классом ходили на «Аты-баты шли солдаты» и прочие военные фильмы, в которых восхищались солдатами, которые погибли за Родину. Спектакли? Либо русская классика, либо военные постановки. Это сейчас, видя современный перечень фильмов, понимаешь – что мы особо ничего не видели. Нам ведь сравнивать не с чем было», – рассказывает Светлана.

А вот по мнению Артема советское кино и актеры на голову выше современных.

«Добрее фильмы были. Да и мультики тоже именно детские были. А включаешь современные развивалки для детей, плакать хочется – тупые песенки, герои, которых не определишь – кто они. А фильмы? Музыкально, со смыслом. Сейчас – пошлый юмор и много крови», – отмечает Артем.

Однотипность во всем

«В Советском Союзе не принято было выделяться. Если одежда, то в темных тонах – синяя, серая, коричневая, черная, если квартира, то обои пастельных тонов с небольшим узором. И никто не задумывался, что может быть иначе. Были, конечно, бунтари, которые шли против системы, и их тут же презирали. А в современном обществе – ты выделился, все восхитились, про себя подумали: «Вот же ж курица!», и решили, что надо купить что-то другое. Сейчас как раз таки – повториться с кем-то в одежде – это ненормально!», – говорит Светлана.

По словам Артема, пока жили в Советском Союзе была уверенность в каждом прожитом дне.

«Я точно знал, что летом у меня есть 12 дней отпуска, чтобы поехать с семьей в Крым. Знал – во сколько мне обойдется эти 2 недели, на какие деньги смогу жить дальше. Я могу полгода откладывать конкретную сумму на холодильник, зная, что мой бюджет именно такой. Сейчас спланировать ничего не могу, к сожалению», – говорит Артем.

«Квартиры давали. Как-то жили, и не задумывались о будущем. Все шло своим колесом», – говорит северодончанин Валентин.

Бесплатные квартиры, про которые так часто вспоминают пенсионеры, на самом деле строились на деньги граждан в виде вкладов в «Сбербанк», вспоминает дончанка Катерина. Нужно было долго ждать, чтобы их получить. Долго – это 10, 15, 20 лет.

Часто дети вырастали, живя вместе с родителями в одной комнате – в общежитии или «коммуналке».

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«По причине полной неосведомленности, железного занавеса, мы не знали, в каком жалком положении пребываем. Поэтому была уверенность в завтрашнем дне и гордость за свою страну, потому что мы – самые крутые в мире», – говорит Катерина.

Кроме того, пропаганда в газетах, на радио и телевидении транслировала одну и ту же позицию – « в СССР жить лучше всего».

Съездить в Союз и вернуться

«Знаете, не то что все были довольны Советским Союзом, а возмущаться было не принято. Как это тебе не нравится, что происходит? Ты какой-то не такой. У нас же великая держава, а там, за океаном, все плохо. Мы жили по расписанию, прописанному властью, мы питались теми продуктам, которые выдавала власть по талончикам. Почему сейчас в Украине недовольны? Свобода. Ты хочешь, можешь поехать заграницу и увидеть, а как там живут?Хочешь, купи себе дорогую еду и поплачь, что у тебя маленькая зарплата. Каждый сам формирует свои пожелания», – отметила Светлана.

На вопрос о том, хотела бы Светлана вернуться в Советский Союз, луганчанка ответила, что это можно сделать. Для этого нужно съездить на территории, подконтрольные группировкам «Л/ДНР». Там, говорит Светлана, можно ощутить дефицит товаров и отсутствие свободы, а потом «почувствовав разницу» – вернуться в современную Украину.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)