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Какое будущее ожидает Донбасс? Чего боится Минск? И почему заключенным лучше в «большой Украине»? Подробнее –​ в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.

«Черная дыра»

Донбасс будет «висеть» в непризнанном статусе, в котором «висят» Приднестровье, северный Кипр или Южная Осетия и, скорее всего, это будет продолжаться десятилетиями, утверждает российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет «Главред».

По мнению Орешкина, присоединять к себе «черную дыру» с тремя миллионами населения, с разрушенной экономикой, где вооруженные люди склонны к бандитским решениям, никому не выгодно.

Кремлю, как утверждает политолог, гораздо выгоднее держать этот нарыв в теле Украины, заставляя Петра Порошенко платить пенсии, возлагая на него ответственность за происходящее в ОРДЛО, и при этом в нужный момент всегда иметь возможность «подлить керосина» и подбросить оружия.

Кроме того, как отмечает эксперт, вернуть эту территорию назад у Украины нет ни ресурсов, ни, наверняка, сильного желания украинских элит.

Превратить в «ДНР» всю Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг идею признания Кремлем так называемых «республик Донбасса». Таким образом, глава российского МИДа в очередной раз подтвердил направленность Кремля на захват всей территории Украины, утверждает журналист Виталий Портников.

По его мнению, отказ от признания группировок – это просто констатация желания превратить в «ДНР» всю Украину. И отнюдь не только путем помощи своим союзникам на выборах в Украине.

В том же интервью Лавров обвинил Киев в подготовке провокаций «на границе с Россией в Крыму» по окончании срока военного положения в стране. Это обвинение, как утверждает Портников, прямое доказательство того, что Россия не прекратила подготовки к прямому военному вторжению в Украине и не забыла о сухопутном коридоре в оккупированный Крым.

Чего боится Минск?

Президент Беларуси Александр Лукашенко практически прямо обвинил Россию в попытке поглотить союзное государство, пишет газета «Сегодня». По мнению политолога Владимира Фесенко, все это связано с 2024 годом.

Как отмечает эксперт, среди сценариев, каким образом Владимиру Путину остаться у власти после 2024 года, не нарушая при этом законодательства, активно рассматривается «беларусский». То есть Россия и Беларусь объединяются в одно государство, принимается новая Конституция и, соответственно Путин снова становится президентом.

По предположению политолога, Россия начала более активно зондировать почву в Беларуси, возможно, до Лукашенко дошли утечки из Кремля о серьезности намерений реализовать именно такой сценарий переизбрания Путина.

Вперед в прошлое

На сайте так называемого «МГБ ЛНР» есть открытый портал в иной мир – мир соблазнов разделаться с теми, кто тебе мешает прямо сейчас: коллегами, соседями, начальником. Портал к худшим качествам любого человека, пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров».

По словам блогера, до 2014 года тема доносов была скорее из области истории СССР 1930-х годов. Когда по доносу забирали, сажали, судили, расстреливали. Достаточно было сообщить, куда следует, и кто-то получал свои «звёздочки» за раскрытия, а кто-то лишнюю комнату в коммуналке от «выехавшего», так сказать, жильца.

Как пишет Кучер, возвращаясь в СССР, жители «молодых республик» не стали есть натуральную докторскую колбасу или покупать булочки по 3 копейки, но они снова получили возможность писать, как когда-то. Блогер отмечает, что сообщить сейчас можно о чём угодно, через любые средства вещания, на что хватит у обеспокоенного гражданина смекалки.

В «большой Украине» заключенным лучше

На оккупированной территории Донбасса после начала конфликта в тюрьмах и колониях остались, по данным Международного Комитета Красного креста, около 10 тысяч заключенных, пишет сайт «Новости Донбасса».

По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, желающих переместиться в тюрьмы на подконтрольной Киеву территории, довольно много, однако они боятся об этом заявлять. Страх этих заключенных обусловлен не просто отсутствием какого-либо статуса на территории «большой Украины», но и репрессиями, которые могут последовать.

При этом украинские правозащитники отмечают, что у заключенных на оккупированной территории – достаточно причин для того, чтобы проситься отбывать наказание на подконтрольной территории. Во-первых, они не видятся с родными. Их зачастую держат в камерах с нарушением санитарных норм, им не предоставляют медицинской помощи и используют как бесплатную рабочую силу. По словам Денисовой, некоторых принуждают участвовать в деятельности незаконных вооруженных формирований.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)