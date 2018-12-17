Лавров заявив, що Київ готує «провокацію» на адмінкордоні з Кримом

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров 17 грудня заявив, що у випадку «провокації» на адміністративному кордоні з Кримом Україна «отримає відповідь – мало не здасться».

В інтерв’ю російському випуску «Комсомольська правда» Лавров заявив, що Київ «готує нову військову провокацію на кордоні з Кримом».

«Відповідь буде така – мало не здасться», – зазначив міністр закордонних справ РФ.

Верховна Рада затвердила указ президента про виконання ухвали РНБО і запровадження воєнного стану терміном до 26 грудня на територіях 10 областей України, що межують із Росією, окупованим Кримом і фактично підконтрольним Росії Придністров’ям у Молдові, де постійно дислоковані російські війська, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Серед причин цього було згадане різке нарощування Росією своїх військових сил біля кордону України, напруженість в Азовському морі, а також криза в Керченській протоці, коли російські війська з застосуванням зброї на ураження захопили 25 листопада як військовополонених українських військових моряків.