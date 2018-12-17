МЗС України прокоментувало висловлювання Лаврова про те, хто влаштує провокації

Міністерство закордонних справ України виступило з коментарем із приводу заяв міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який твердив, ніби президент України Петро Порошенко планує «провокації на кордоні Росії», маючи на увазі адмінмежу з окупованим Кримом.

«В Україні вже навіть не здивовані, наскільки російська дипломатія перетворилася на знаряддя брехні Кремля, звинувачуючи Україну в «підготовці провокацій». Але це – чергова інформаційна операція. Насправді це Росія розгорнула на кордонах з Україною понад 80 тисяч військ у повній бойовій готовності, розмістила ракетні комплекси «Іскандер», передислокувала на територію Криму 100 бойових літаків нового типу Су-27 та Су-30, які здатні діяти на всій глибині чорноморського регіону і майже всій території України. Тільки за останні два місяці кількість російських танків на нашому кордоні збільшилась на 300 одиниць. 25 листопада 2018 року Москва вчинила відкриті акти збройної агресії біля Керченської протоки та в Чорному морі. Тепер міністр Лавров лякає Україну і міжнародне співтовариство «провокаціями», шукаючи пропагандистсько-дипломатичне прикриття мілітаризації Росією окупованого Криму, Донбасу і розгортанню на кордонах України свого наступального потенціалу», – заявили в Києві.

«Чергова брехня Росії сьогодні (17 листопада – ред.) буде спростована схваленням резолюції Генеральної асамблеї ООН «Проблема мілітаризації АР Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів». Суверенітет України над Кримом і Донбасом буде повернуто, але не військовим, а політико-дипломатичним та міжнародно-правовим шляхом», – мовиться в заяві МЗС.

Раніше 17 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи в відео- і радіоефірі програми «Перші особи», який вело російське видання «Комсомольська правда», твердив, що президент України Петро Порошенко, виступаючи 15 грудня в час об’єднавчого собору Православної церкви України, «перейшов усі мислимі й немислимі межі». «Я такого хамства з вуст діяча, який вважає себе політиком, просто, по-моєму, не чув у своєму житті» – так Лавров оцінив слова Порошенка про те, що воєнний стан в Україні не буде продовжений, якщо тільки з боку Росії не станеться збройна провокація на лінії контакту на Донбасі або на адміністративній межі з Кримом.

При цьому Лавров висловив упевненість, що «провокації будуть» саме з боку влади України.

«У нас є інформація… про те, що на лінії контакту Збройні сили України сконцентрували близько 12 тисяч військовослужбовців, велику кількість техніки, їм у цьому активно допомагають американські, британські і, мабуть, якісь інші інструктори, американський безпілотник баражує в цьому районі доволі регулярно. Цю інформацію ми пред’явили. Але додаткова інформація, яка в нас з’явилася і якій ми схильні вірити, – що на останню декаду грудня Порошенко планує і збройну провокацію на кордоні з Росією – на кордоні з Кримом; він отримає відповідь – мало не здаватиметься, я вас запевняю… Причому, за нашими даними, ось цю провокацію на кордоні з Кримом обговорює він (Порошенко) і зі своїми західними кураторами, зі своїми опікунами західними. І нам, за нашими даними, – знову ж повторю, що це дані, які в нас викликають повагу і видаються вірогідними, – йому радять підтримувати бойові дії такої малої інтенсивності, щоб постійно можна було галасувати у пропагандистському полі про те, що от, росіяни наступають на Україну, тому росіян треба ще більше піддавати санкціям, – але ні в якому разі не переводити воєнні дії в таку фазу, за якою настануть уже повномасштабні відповіді. Провокація гиденька, дріб’язкова, наші належні служби вживають усіх необхідних заходів для того, щоб таких ексцесів не ставалося», – заявив Лавров.

Президент України Петро Порошенко з часу запровадження в частині України воєнного стану, що має завершитися 26 грудня, не раз повторював, що цей стан не буде продовжений, якщо тільки не відбудеться прямого вторгнення військ Росії на територію України поза межі окупованих територій Донбасу і Криму.

Зокрема, 16 грудня на прес-конференції в Києві він також наголосив: «Якщо не відбудеться початок широкомасштабної агресії, вторгнення військ, збройних сил Російської Федерації, на територію України за межами лінії зіткнення і адміністративного кордону окупованого Криму, військовий стан продовжений не буде». За словами Порошенка, він припинив би цей воєнний стан і раніше, «негайно», – якби були відведені російські війська, напередодні масово передислоковані до кордону України, що й стало однією з підстав запровадження воєнного стану. Але, заявив президент про ці війська, «левова частка» їх наразі залишається біля кордону, відведено лише менш ніж 10 відсотків від їхньої кількості.

Крім того, сказав Порошенко, вже 17 грудня в ООН будуть розглядати проект резолюції Генеральної асамблеї ООН у зв’язку з мілітаризацією Росією Чорного і Азовського морів. «Україна ініціювала цей процес. І станом на зараз вже 41 країна погодилися бути співавторами цієї резолюції», – сказав президент 16 грудня і назвав цей документ «достатньо сильним».

1 грудня Порошенко заявляв, що «загалом навколо України, вздовж державного кордону, на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, Автономної Республіки Крим розгорнуто наземне угруповання загальною чисельністю понад 80 тисяч військовослужбовців, близько 1400 артилерійських систем та ракетних систем залпового вогню, 900 танків, 2300 бойових броньованих машин, понад 500 літаків та 300 вертольотів». Він додав, що в акваторіях Чорного, Азовського та Егейського морів виконують завдання понад 80 російських кораблів і вісім підводних човнів, у тому числі ударних – 23 кораблі і шість підводних човнів.