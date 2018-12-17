Гройсман прокоментував заяву Лаврова про «провокації, які готує Київ»

Україна ніколи не створювала жодних прецедентів щодо провокацій, заявив у Брюсселі прем’єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи заяву російського міністра закордонних справ Лаврова щодо того, що Україна нібито готує провокації на кордоні з Кримом.

«Він сам це придумав, а потім вийшов і сам це озвучив. Третє, чого йому не вистачає – це самому й реалізувати свій абсолютно неадекватний план. Україна ніколи не створювала жодних прецедентів щодо провокацій. Те, що трапилося в Азовському морі, не є провокацією. Це абсолютно брутальний напад з боку збройних сил Росії проти нашої суверенної держави, українського флоту й моряків.

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Голова українського уряду додав, що заяви Лаврова – це «чергова спроба Росії виправдати свою дикість та неприховану російську агресію».

«Я б порадив міністрові зробити все від нього залежне, аби українські моряки були звільнені, а збройні сили Росії, які сьогодні знаходяться на території України, повернулись додому. Такий внесок у дипломатію буде заслуговувати на повагу світу», – заявив Гройсман у Раді Євросоюзу.

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров 17 грудня заявив, що у випадку «провокації» на адміністративному кордоні з Кримом Україна «отримає відповідь – мало не здасться».

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В інтерв’ю російському виданню «Комсомольська правда» Лавров заявив, що Київ «готує нову військову провокацію на кордоні з Кримом».

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у понеділок 17 грудня у Брюсселі взяв участь у п’ятому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС, переговорах і підписанні низки угод із представниками Єврокомісії.