Офіційні особи Росії заявили, що влада України – «неонацистський режим»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав владу України «неонацистським режимом», цю позицію Москви підтвердив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Виступаючи в відео- і радіоефірі програми «Перші особи», який вело російське видання «Комсомольська правда», Лавров заявив, що Росія не буде визнавати контрольовані і керовані нею незаконні збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР» і захоплені ними території як «самопроголошені республіки», на що ці угруповання претендують. За його словами, це призвело б до того, що Росія втратить усю Україну, а тим часом Москва хоче повернути всю Україну у свою орбіту.

«Ми не воюємо з українським режимом – із українським режимом, який має всі риси нацистського і неонацистського, воюють російськомовні громадяни України, які живуть на Донбасі… Ми маємо стосунки з українською державою. Українська держава – це значно більше і значно важливіше для нас, ніж той режим, який опинився при владі завдяки зраді з боку Заходу всіх норм міжнародного права і міжнародної поведінки. Український народ ні при чому, і переважна частина українського народу, я певен, бажає миру своїй країні, бажає позбутися цього ганебного режиму і бажає повернутися до нормальних відносин із Росією. Звичайно ж, для цього доведеться врегулювати внутрішні проблеми України. Вони значно глибші і значно ширші, ніж просто «ДНР» і «ЛНР», – заявив, серед іншого, Лавров.

На пропозицію ведучої, російської журналістки Дар’ї Асламової, відомої своєю прокремлівською й антиукраїнською позицією, відвідинами окупованої частини Донбасу з порушеннями українського законодавства і російською медаллю 2014 року «За повернення Криму», визнати «ДНР» і «ЛНР», а далі захищати цю «свою територію» і допомагати «нашим братнім народам», воюючи з Україною, Сергій Лавров відповів: «І ви хочете решту України втратити? Залишити її нацистам – так ви хочете?»

«Воювати з Україною ми не будемо – це я вам обіцяю… Якщо ми хочемо зберегти Україну нормальною, при здоровому глузді, нейтральною країною, ми зобов’язані зробити так, щоб усі, хто живе в Україні, були в комфортному стані… Те, що зараз цей режим починає руйнувати свою власну Конституцію, яка гарантує права російської мови, те, що він починає руйнувати свої міжнародні зобов’язання, – не означає, що ми маємо полишити всіх українців під керівництвом цього режиму!» – заявив також Лавров.

А на наполягання ведучої таки визнати згадані угруповання він додав: «А далі що? …Потім ви будете пояснювати, чому ми втратили Україну для прогресивного, цивілізованого людства. А ми хочемо її зберегти!»

Голова МЗС Росії також твердив про те, що президент України Петро Порошенко, виступаючи 15 грудня в час об’єднавчого собору Православної церкви України, «перейшов усі мислимі й немислимі межі». «Я такого хамства з вуст діяча, який вважає себе політиком, просто, по-моєму, не чув у своєму житті» – так Лавров оцінив слова Порошенка про те, що воєнний стан в Україні не буде продовжений, якщо тільки з боку Росії не станеться збройна провокація на лінії контакту на Донбасі або на адміністративній межі з Кримом. При цьому Лавров висловив упевненість, що «провокації будуть» саме з боку влади України.

Після цього виступу Сергія Лаврова речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що, з погляду Москви, «український режим» має «всі ознаки неонацистського».

«Певні прояви неонацизму очевидні і безсумнівні, на наш великий жаль. У цьому зв’язку цілком справедлива така оцінка дій влади, яка займається потуранням і заплющує очі на прояви неонацизму в Україні», – заявив він журналістам.

У Москві з самого початку її агресії проти України, спершу у Криму, пізніше й на Донбасі, твердили, що підставою для її вторгнення на український півострів і втручання на сході (яке у Кремлі називають «внутрішньоукраїнським конфліктом» чи «громадянською війною»), стало нібито саме те, що в Україні внаслідок Революції гідності (яку у Кремлі називають «державним переворотом» чи «путчем») постав «нацистський» чи «неонацистський режим». Але з такими заявами переважно виступали російські політики нижчого рівня.