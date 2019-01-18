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18 Січень 2019, Київ 20:25
Новини | Міжнародні

Росія хоче створити мережу супутників «Государеве око» – ЗМІ

Дмитро Рогозін

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Голова космічного агентства «Роскосмос» Дмитро Рогозін заявив про намір запустити супутникову систему зондування Землі під назвою «Государеве око», повідомляє російська державна інформагенція ТАСС.

За словами Рогозіна, цю систему зможуть використовувати у рятувальних операціях та сільському господарстві. Також планується відстежувати таким чином зміни в інфраструктурних об’єктах.

«Це величезна користь для органів влади. Із космосу видно всі будівлі та зміни об’єктів інфраструктури», – зазначив Рогозін.

50% росіян, які взяли участь у дослідженні «Левада-центру», пов’язують гордість за свою країну із освоєнням космосу.

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