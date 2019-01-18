Росія хоче створити мережу супутників «Государеве око» – ЗМІ

Голова космічного агентства «Роскосмос» Дмитро Рогозін заявив про намір запустити супутникову систему зондування Землі під назвою «Государеве око», повідомляє російська державна інформагенція ТАСС.

За словами Рогозіна, цю систему зможуть використовувати у рятувальних операціях та сільському господарстві. Також планується відстежувати таким чином зміни в інфраструктурних об’єктах.

«Це величезна користь для органів влади. Із космосу видно всі будівлі та зміни об’єктів інфраструктури», – зазначив Рогозін.

50% росіян, які взяли участь у дослідженні «Левада-центру», пов’язують гордість за свою країну із освоєнням космосу.