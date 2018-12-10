У НАСА перенесли дату тестового безпілотного запуску нового Dragon до МКС

У Національному аерокосмічному агентстві США перенесли дату тестового безпілотного польоту космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX з 7 на 17 січня 2019 року.

Менеджер Commercial Crew Program Кеті Людерс зазначила, що їм ще треба завершити роботи з розробки обладнання і перевірки готовності.

«Майбутні кроки по цьому процесу перед тест-місією – критично важливі. Ми не залежимо від дат, а покладаємося на дані. Зрештою, ми запустимо SpaceX Demo-1 , коли буде потрібно, отримавши інформацію для наступних польотів, в тому числі з людьми на борту», – зазначила Людерс.

SpaceX наразі забезпечує доставку вантажів на МКС космічним вантажним кораблем Dragon.

Перший політ нового корабля з екіпажем заплановано на червень.

Crew Dragon розробили спеціально для доправлення на станцію членів експедицій.

У місії NASA з пілотованих польотів до МКС також бере участь Boeing. Запуски пілотованого транспортного космічного корабля CST-100 Starliner без екіпажу та з ним планують провести у березні та серпні 2019 року відповідно.

Зараз екіпажі на МКС доправляє лише «Роскосмос» кораблями «Союз» з космодрому «Байконур» (Казахстан).​