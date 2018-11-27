Космічний апарат НАСА успішно сів на Марс

Американський зонд InSight 26 листопада здійснив посадку на Марс. Це перша успішна посадка космічного апарата НАСА за шість років.

Отримання сигналу про успішне прибуття InSight на Марс працівники НАСА зустріли оплесками і вигуками. За кілька хвилин зонд відправив нечітке «селфі».

Запущений у травні зонд призначений для вивчення глибинних шарів ґрунту і сейсмічної активності на Марсі.

Місія InSight Mars вивчатиме внутрішні об’єкти планети через проведення сейсмічних досліджень, використання геодезичних методів і теплопередачі, повідомляло НАСА.

Робочий ресурс апарату розрахований мінімум на два роки. Вартість місії – мільярд доларів.

«Отримані дані з формування Марса допоможуть нам краще зрозуміти, як створювалися і створюються інші скелясті планети, зокрема планета Земля», – зазначає космічне агентство.

НАСА планувало запустити місію InSight Mars ще 2016 року, проте через технічні несправності рішення відклали. Тоді планувалося, що посадковий модуль InSight на Марсі пробурить свердловину, щоб проаналізувати кору, мантію і ядро планети.

У середині квітня американське космічне агентство НАСА запустило космічний корабель для пошуку нових планет, на яких можливе життя, за межами Сонячної системи. Космічний телескоп TESS, вартістю в 337 мільйонів доларів, запустили за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon.