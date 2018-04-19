НАСА запустило «мисливця за планетами»

Американське космічне агентство НАСА запустило космічний корабель для пошуку нових планет, на яких можливе життя, за межами Сонячної системи.

Космічний телескоп TESS, вартістю у 337 мільйонів доларів, запустили за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon пізно ввечері 18 квітня.

Орбітальна обсерваторія шукатиме найближчі, найяскравіші зірки, щоб виявити й ідентифікувати планети навколо них.

У пошуках планет, на яких можливе життя, будуть обстежені сотні тисяч зірок разом із тисячами можливих планет поза Сонячною системою.

Планети, які виявляться найбільш перспективними, будуть вивчатися більш потужним обладнанням у майбутньому.