НАСА запустило «мисливця за планетами»

Американське космічне агентство НАСА запустило космічний корабель для пошуку нових планет, на яких можливе життя, за межами Сонячної системи.
Космічний телескоп TESS, вартістю у 337 мільйонів доларів, запустили за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon пізно ввечері 18 квітня.
Орбітальна обсерваторія шукатиме найближчі, найяскравіші зірки, щоб виявити й ідентифікувати планети навколо них.
У пошуках планет, на яких можливе життя, будуть обстежені сотні тисяч зірок разом із тисячами можливих планет поза Сонячною системою.
Планети, які виявляться найбільш перспективними, будуть вивчатися більш потужним обладнанням у майбутньому.
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