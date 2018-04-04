Найгарячіша путівка цього літа: NASA безкоштовно відправить ваше ім’я на Сонце

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) пропонує найгарячіші квитки цього літа. Агентство запрошує людей з усього світу безкоштовно подати їхні імена для розміщення на мікрочипі на борту історичної місії Parker Solar Probe, яка розпочнеться вже влітку 2018 року. Для тих, хто хоче встигнути стати частиною історичної події, залишилося на роздуми менше місяця.

Розуміння Сонця завжди було одним із пріоритетів для космічних учених. Місія Parker Solar Probe має пройти крізь атмосферу Сонця, стикаючись із надзвичайно високими температурами та радіацією. І ваше ім’я також проходитиме цей непростий шлях у складі місії.

Завданням зонда буде дістатися тієї частини космосу, яку людина поки що не мала змоги вивчити, і, ймовірно, дати відповіді на багато запитань, йдеться на офіційному сайті місії.

Отримати свій «посадковий талон» до Сонця можна за посиланням до 27 квітня 2018 року. Сама ж місія розпочнеться 31 липня. Її тривалість – шість років і 11 місяців.

Після заповнення імені, прізвища та адреси електронної пошти, NASA надсилає вам посилання для підтвердження реєстрації. Достатньо перейти за ним, як з’явиться персональний іменний сертифікат участі з надписом «Літо 2018: Гарячий квиток».

За даними NASA, космічний апарат, з яким тисячі імен відправляться в бік Сонця, буде розміром з маленьку машину. Він пройде прямо в атмосферу Сонця приблизно чотири мільйони кілометрів від поверхні зірки.

Основною науковою метою буде простежити, як енергія та тепло переміщуються через сонячну корону, а також дослідити те, що прискорює сонячний вітер. «Місія революціонізує наше розуміння Сонця, де мінливі умови можуть поширюватися на Сонячну систему, впливаючи на Землю та інші світи», – йдеться на сайті.

Відео: Як виглядатиме подорож вашого імені на Сонце

Апарат, у свою чергу, буде захищений від нагрівання спеціальним щитком з карбонового композиту, який має протистояти температурі за межами космічного корабля. Його швидкості, яка сягатиме 430 000 миль на годину, достатньо для того, щоб за одну секунду дістатися Токіо з Вашингтона, зазначає організація.

Свою назву місія отримала на честь астрофізика Юджина Паркера – це вперше, коли NASA назвало космічний корабель іменем живої людини. З огляду на успіхи вченого в даній галузі й те, «наскільки тісно пов’язана ця місія з його дослідженнями, вирішили вшанувати його перед запуском, щоб привернути увагу до його важливого внеску в геліофізику та космічну науку», – пише NASA.

Сонце розташоване в самому центрі Сонячної системи і є сьогодні її найбільшим об’єктом.