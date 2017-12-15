НАСА за допомогою штучного інтелекту відкрило восьму планету на орбіті зірки «Кеплер-90»

Американське космічне агентство НАСА повідомляє, що виявило восьму планету на орбіті зірки «Кеплер-90» за допомогою штучного інтелекту. Це відкриття робить систему «Кеплер-90» подібною до Сонячної системи за кількістю планет.

Відкриття було зроблене за допомогою технології машинного навчання, яку розробив Google.

Раніше Сонячну систему вважали унікальною за кількістю планет. Система «Кеплер-90» стала першою з відомих, в якій стільки ж планет, скільки в нашій Сонячній системі.

На восьмій виявленій планеті життя зародитися не може – температура поверхні там перевищує 400 градусів. При цьому найбільш віддалена планета зірки «Кеплер-90» розташована такій же відстані, як Земля від Сонця.

Всього космічний телескоп Kepler виявив понад три тисячі екзопланет – небесних тіл, що обертаються навколо своїх зірок, як Земля навколо Сонця. Вчені створили комп’ютерну програму, яка знаходить слабкі сигнали планети за допомогою нейронної мережі.