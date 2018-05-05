НАСА запустило місію на Марс – відео

Американська космічна агенція НАСА 5 травня запустила місію з вивчення глибинних шарів ґрунту і сейсмічної активності на Марсі. Зонд InSight запущений із бази військово-повітряних сил Ванденберґ у Каліфорнії на ракеті Atlas 5.

Місія InSight Mars вивчатиме внутрішні об’єкти планети через проведення сейсмічних досліджень, використання геодезичних методів і теплопередачі, повідомляє НАСА.

Як зазначає агентство на офіційному сайті InSight Mars, це перша місія, яка зосередиться переважно на вивченні Марсу зсередини.

«Отримані дані з формування Марса допоможуть нам краще зрозуміти, як створювалися і створюються інші скелясті планети, зокрема планета Земля», – зазначає агентство.

НАСА планувало запустити місію InSight Mars ще 2016 року, проте через технічні несправності рішення відклали. Тоді планувалося, що посадковий модуль InSight на Марсі пробурить свердловину, щоб проаналізувати кору, мантію і ядро планети.

У середині квітня американське космічне агентство НАСА запустило космічний корабель для пошуку нових планет, на яких можливе життя, за межами Сонячної системи. Космічний телескоп TESS, вартістю в 337 мільйонів доларів, запустили за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon.