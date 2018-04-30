NASA запустить місію на Марс, яку планували відправити ще у 2016 році

Космічна агенція NASA запускає місію з вивчення внутрішніх об’єктів Марса InSight Mars 5 травня. Про це 28 квітня агенція повідомила на своєму офіційному сайті.

Місія InSight Mars буде вивчати внутрішні об’єкти планети через проведення сейсмічних досліджень, використання геодезичних методів та теплопередачі, повідомляє NASA.

Як зазначає агенція на офіційному сайті, InSight Mars – це перша місія, яка має детально вивчити Марс зсередини.

«Отримані дані щодо формування Марса допоможуть нам краще зрозуміти, як створювалися і створюються інші скелясті планети, зокрема планета Земля», – зазначає агенція.

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NASA планувала запустити місію InSight Mars ще у 2016 році, проте через технічні несправності рішення відклали. Тоді планувалося, що посадковий модуль InSight (Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy, and Heat Transport) на Марсі пробурить кількаметрову свердловину, щоб проаналізувати кору, мантію та ядро Червоної планети.