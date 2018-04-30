Докази життя на Марсі можуть з’явитись вже за декілька місяців – The Guardian

Місія спрямована на те, щоб встановити джерело метану, виявленого в атмосфері Марса, може дозволити, нарешті, розгадати таємницю червоної планети, пише The Guardian.

Науковці почали експеримент, спрямований на на знайдення відповіді на одну з найбільш загадкових таємниць астрономії: походження метану на Марсі.

Протягом наступних декількох місяців вчені сподіваються з’ясувати, чи виявлений на планеті метан має геологічне походження, чи його виробляють живі організми.

На Землі метан переважно виробляють мікроби, хоча цей газ може виникати і в результаті достатньо простих геологічних процесів під землею.

Орбітальний супутник ExoMars вже більше ніж рік знаходиться над планетою. Його завданням є виявити джерело походження метану на планеті. Нещодавно сенсори пристрою було розміщено, вони почали робити перші заміри в атмосфері планети.

«Якщо ми виявимо сліди метану, перемішані з більш складними органічними молекулами, це буде потужним знаком, що метан на Марсі має біологічне походження, тобто виробляється або колись вироблявся живими організмами», – заявив Марк Маккохрін, радник з наукових досліджень Європейського космічного агентства.

«Однак якщо ми визначимо, що він перебуває у суміші з такими газами, як діоксид сірки, то це вкаже на геологічне походження», – наголосив дослідник.

«Якщо ми встановимо, що метан виробляється в результаті геохімічних процесів, щонайменше це означатиме, що під поверхнею планети має бути вода в рідкому стані, а так як наявність води є необхідною для життя, це буде гарною новиною для тих, хто сподівається знайти життя на Марсі», – додав науковець.

ExoMars було запущено в напрямку Марса ракетоносієм «Протон» з космодрому Байконур в Казахстані в березні 2016 року. Робот досяг мети через сім місяців і розмістив невеликий марсохід «Скьяпареллі», який мав відслідкувати умови для наступних місій. Однак марсохід зруйнувався під час місії.