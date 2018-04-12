«Космос наш»: 40 процентов россиян уверены, что именно россияне первыми высадятся на Марс, а почти 80% считают, что Россия – мировой лидер космической отрасли. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные накануне Дня космонавтики. Является ли Россия сегодня космической державой – или же вера российских граждан держится исключительно на ностальгии о прошлом и пропаганде?

Почти 80% респондентов ВЦИОМ назвали Россию лидером в области космических исследований. При этом, 24 процента опрошенных заявили, что Россия – лидер в этой сфере единоличный.

Сегодня Россия действительно входит в тройку космических держав. Однако она не лидер, комментирует результаты ветеран космодрома «Байконур» Геннадий Пономарёв.

«Сейчас в космосе есть лидирующая тройка. Это, в первую очередь, США, это Китай и Россия. Ещё буквально в нескольких шагах – Индия. Все остальные страны – больше пользователи, чем те государства, которые создают условия для развития средств связи, исследования дальнего космоса, полётов на Марс», – говорит Пономарёв.

В матре нынешнего года президент России Владимир Путин заявил о готовности покорить Луну и Марс. «Совсем скоро, в 2019 году мы планируем запустить в сторону Марса миссию», – сказал Путин в документальном фильме Андрея Кондрашова о российском президенте.

Уверенность в лидерстве россиян не совсем отвечает действительности, говорит Андрей Колесник, независимый эксперт в аэрокосмической отрасли. Много лет у России стоит задача выжить и удержаться в лидерах космических стран, но с каждым годом ситуация становится сложнее.

«Последние события, связанные с дальнейшей судьбой Международной космической станции, к примеру, где американцы чётко заявили, что они будут коммерциализировать свою часть; новые планы относительно последующей экспансии человечества в солнечной системе, касаемые возвращения на Луну, – там уже не рассматривают россиян в первых рядах. Россию стараются отстранить от многих стандартов, в которой она бы хотела иметь главную роль. Но на сегодняшний день Россию вытесняют новые технологии других игроков аэрокосмического рынка», – рассказывает Колесник.

По словам Колесника, сегодня даже Китай, который свою космическую программу копировал с российских разработок, опережает Россию.

ПОСЛЕДНИЙ ЭФИР РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)