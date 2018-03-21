Корабель з футбольним м’ячем для ЧС-2018 на борту відправився до МКС

Російський космонавт, два американських астронавти та футбольний м'яч, призначений для використання на Чемпіонаті світу з футболу в Росії, розпочали дводенний політ до Міжнародної космічної станції (МКС).

Космічний корабель «Союз МС-08» стартував з космодрому Байконур (Казахстан) в 11:44 за місцевим часом 21 березня з космонавтом Роскосмоса Олегом Артемєвим і космонавтами НАСА Ендрю Фейстелем і Ріккі Арнольдом.

NASA повідомило, що астронавти Фейстел і Арнольд і космонавт Олег Артем'єв з Роскосмосу вже перебувають «безпечно на орбіті».

Вони будуть на орбіті Землі приблизно два дні до стикування з МКС 23 березня.

Артемєв взяв футбольний м’яч до МКС, який, як очікується, буде використаний під час церемонії відкриття чемпіонату світу з футболу 2018 року, яка відбудеться 14 червня в Москві.

Очікується, що космонавт Антон Шкаплеров поверне м’яч на Землю, коли він повернеться за два тижні до матчу.