Дірку в російській космічній капсулі «Союз МС-09» просвердлили зсередини – космонавти

Російські космонавти Олег Артем’єв та Сергій Прокоп’єв заявили на прес-конференції 24 грудня, що виявлений влітку отвір в обшивці капсули «Союз МС-09», закріпленій на Міжнародній космічній станіції, через який відбувався витік кисню, просвердлили зсередини.

Таку заяву вони зробили після бесіди із слідчими органами та технічними фахівцями. Космонавт Сергій Пропкоп’єв повідомив, що слідчі обстежують зразки, які він та його космонавт Олег Кононенко отримали під час виходу в космос 12 грудня.

За його словами, отвір дійсно починався зсередини, але сказати, коли і за яких обставин його могли зробити, зможе сказати тільки слідство. Зразки були передані лабораторії Федеральної служби безпеки (ФСБ) для обстеження.

30 серпня цього року в обшивці капсули було виявлено 2-міліметровий отвір, але екіпаж зміг закрити його герметиком і запобігти подальшому витоку кисню.

Глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін у вересні заявив, що отвір могли просвердлити, або коли капсула була побудована, або після того, як вона прибула на МКС. Висувались також різні версії появи отвору.