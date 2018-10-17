Американський астронавт заявив, що продовжує довіряти системі «Союз» навіть після аварії

Американський астронавт, який був на борту під час невдалого запуску в космос корабля «Союз», заявив, що досі довіряє російській технології й готовий відправитися до космосу на іншому кораблі цієї місії.

«Якщо NASA захоче, щоб я полетів, я готовий», – сказав Нік Гейґ журналістам 16 жовтня.

За словами 43-річного астронавта, аварія «лише допомогла зміцнити мою оцінку того, наскільки надійною є ця система».

«Цю систему не тестували 35 років, але ми її протестували минулого тижня, і вона готова… Вони постійно намагаються збудувати ідеальний космічний корабель, однак він не може бути ідеальним весь час», – каже Гейґ.

11 жовтня «Союз МС-10» здійснив аварійну посадку. На борту корабля були космонавт «Роскосмосу» Олексій Овчинін і астронавт NASA Нік Гейґ. Вони приземлили пілотований блок на парашутах у ручному режимі.

За останні кілька років російський «Роскосмос» здійснив кілька невдалих космічних запусків. Два із них – з російського космодрому «Східний» (27 квітня і 28 листопада 2017 року), в обох використовувалися ракети-носії «Союз», які випускає ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі. Вона була використана і при запуску з Байконура 11 жовтня.