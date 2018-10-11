Росія припинить пілотовані запуски ракет до з’ясування причин аварії «Союзу»

Росія припиняє пілотовані пуски ракет до з’ясування причин сьогоднішньої аварії корабля «Союз МС-10», заявив журналістам віце-прем’єр Росії Юрій Борисов.

Він додав, що російська сторона не має наміру приховувати результати розслідування від США.

Сьогоднішній інцидент Борисов назвав «неприємною ситуацією», але зазначив, що вона довела надійність системи аварійного порятунку.

«Союз МС-10» 11 жовтня здійснив аварійну посадку. На борту корабля були космонавт «Роскосмосу» Олексій Овчинін і астронавт NASA Нік Гейґ. Вони приземлили пілотований блок на парашутах у ручному режимі.

За останні кілька років російський «Роскосмос» здійснив кілька невдалих космічних запусків. Два із них – з російського космодрому «Східний» (27 квітня і 28 листопада 2017 року), в обох використовувалися ракети-носії «Союз», які випускає ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі. Вона була використана і при запуску з Байконура 11 жовтня.