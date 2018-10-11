Екіпаж корабля «Союз», запущеного з Байконура, зміг приземлитися після аварії

Російські ЗМІ з посиланням на джерела на космодромі Байконур у Казахстані повідомляють про успішне приземлення екіпажу корабля «Союз», який здійснював екстрену посадку через виникнення проблем із космічним судном після старту.

Джерела на космодромі повідомили, що на 119-й секунді після старту відбулося аварійне вимкнення двигунів другого ступеня ракети, який розганяв корабель, що летів до Міжнародної космічної станції.

За повідомленнями, екіпаж приземлив пілотований блок на парашутах у ручному режимі і через кілька хвилин повідомив, що перебуває на Землі, за 20-25 кілометрів від казахстанського Жезказгана. За даними джерел на космодромі, рятувальники вже добралися до екіпажу.

На борту корабля були космонавт Роскосмосу Олексій Овчинін і астронавт NASA Нік Гейґ.

За останні кілька років російський Роскосмос провів кілька невдалих космічних запусків. Два із них – з російського космодрому «Східний» (27 квітня і 28 листопада 2017 року), в обох використовувалися ракети-носії «Союз», які випускає ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі. Вона була використана і при запуску з Байконура 11 жовтня.