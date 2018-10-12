Росія вирішила зупинити всі запуски «Союзу» після аварії 11 жовтня

Російська космічна агенція «Роскосмос» повідомляє, що зупиняє всі запуски «Союзу» через аварію космічного корабля після запуску 11 жовтня.

Напередодні віце-прем’єр Росії Юрій Борисов заявляв, що до встановлення причин аварії будуть припинені лише пілотовані польоти.

Проте космічне агентство Росії 12 жовтня заявило, що всі запуски космічного корабля «Союз» призупинені після того, як вдалося встановити, що причиною вчорашньої аварії стало зіткнення першого і другого етапів ракети під час першого етапу поділу.

Це призвело до аварійної посадки корабля з двома астронавтами на борту.

На борту корабля були космонавт «Роскосмосу» Олексій Овчинін і астронавт NASA Нік Гейґ. Вони приземлили пілотований блок на парашутах у ручному режимі.

Голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін написав у Twitter 12 жовтня, що Гейґ і Овчинін «точно матимуть свій політ». За його словами, він буде організований навесні.

За останні кілька років російський «Роскосмос» здійснив кілька невдалих космічних запусків. Два із них – з російського космодрому «Східний» (27 квітня і 28 листопада 2017 року), в обох використовувалися ракети-носії «Союз», які випускає ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі. Вона була використана і при запуску з Байконура 11 жовтня.