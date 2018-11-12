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12 Листопад 2018, Київ 08:49
Новини | Міжнародні

«Роскосмос» планує відмовитися від «Союзу-ФГ», який зазнав аварії

«Союз-ФГ» із космічним кораблем «Союз МС-10» перед запуском на космодромі Байконур

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Російське космічне агентство «Роскосмос» у кінці 2019 року відмовиться від експлуатації ракети-носія «Союз-ФГ», повідомив голова відомства Дмитро Рогозін.

Саме цей тип ракети зазнав аварії при останньому запуску, через що астронавтам довелося здійснювати аварійну посадку.

Рогозін 11 листопада у Twitter повідомив, що з січня 2020 року пілотований космічний корабель «Союз МС» запускатимуть з космодрому Байконур на ракеті «Союз-2.1.а».

Фрагмент трансляції NASA запуску «Союзу» – повідомлення про аварію
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Фрагмент трансляції NASA запуску «Союзу» – повідомлення про аварію

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Аварія ракети «Союз-ФГ» із російським й американським астронавтами на борту сталася 11 жовтня, на третій хвилині після старту. Олексію Овчиніну і Ніку Хейґу вдалося посадити пілотований блок вручну за допомогою парашута, вони не постраждали.

За версією «Роскосмосу», збій стався в роботі датчика, що сигналізує про поділ першого і другого ступенів носія.

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