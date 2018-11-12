«Роскосмос» планує відмовитися від «Союзу-ФГ», який зазнав аварії

Російське космічне агентство «Роскосмос» у кінці 2019 року відмовиться від експлуатації ракети-носія «Союз-ФГ», повідомив голова відомства Дмитро Рогозін.

Саме цей тип ракети зазнав аварії при останньому запуску, через що астронавтам довелося здійснювати аварійну посадку.

Рогозін 11 листопада у Twitter повідомив, що з січня 2020 року пілотований космічний корабель «Союз МС» запускатимуть з космодрому Байконур на ракеті «Союз-2.1.а».

Аварія ракети «Союз-ФГ» із російським й американським астронавтами на борту сталася 11 жовтня, на третій хвилині після старту. Олексію Овчиніну і Ніку Хейґу вдалося посадити пілотований блок вручну за допомогою парашута, вони не постраждали.

За версією «Роскосмосу», збій стався в роботі датчика, що сигналізує про поділ першого і другого ступенів носія.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!