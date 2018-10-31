У «Роскосмосі» назвали причину аварії «Союзу»

Причиною аварії ракети «Союз» стала некоректна робота датчика, що сигналізує про відділення першого і другого ступенів носія. Про це повідомив в середу виконавчий директор «Роскосмосу» Сергій Крикальов.

Він зазначив, що одну з бічних панелей при відділенні не відвели на потрібну відстань, вона вдарила по баку пального другого ступеня, що призвело до розриву бака і руйнування другого ступеня.

Він сказав, що зараз працюють над усуненням дефекту, щоб убезпечити подальші польоти.

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11 жовтня космічний корабель «Союз МС-10» здійснив аварійну посадку. На борту корабля були космонавт «Роскосмосу» Олексій Овчинін і астронавт NASA Нік Гейґ. Вони приземлили пілотований блок на парашутах у ручному режимі.

За останні кілька років російський «Роскосмос» здійснив кілька невдалих космічних запусків. Два із них – з російського космодрому «Східний» (27 квітня і 28 листопада 2017 року), в обох використовувалися ракети-носії «Союз», які випускає ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі. Вона була використана і при запуску з Байконура 11 жовтня.