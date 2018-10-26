Росія заявляє про успішний запуск «Союзу» з військовим супутником

Міністерство оборони Росії заявляє про успішний запуск ракети «Союз» із військовим супутником, вперше після аварії схожої ракети-носія, що сталася 11 жовтня.

25 жовтня Міноборони Росії повідомило, що запуск відбувся на космодромі Плесецьк на північному заході країни.

Російська космічна агенція «Роскосмос» зупиняла всі запуски «Союзів» на час розслідування інциденту, що стався 11 жовтня. Тоді ракета-носій «Союз-ФГ» з космічним кораблем «Союз МС-10», на борту якого перебував екіпаж із російського й американського астронавтів, зазнала аварії під час пуску з космодрому Байконур.

Екіпаж зумів здійснити аварійну посадку і не постраждав. «Роскосмос» проводив розслідування.

За останні кілька років російський «Роскосмос» здійснив кілька невдалих космічних запусків. Два із них – з російського космодрому «Східний» (27 квітня і 28 листопада 2017 року), в обох використовувалися ракети-носії «Союз», які випускає ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі.