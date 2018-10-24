«Роскосмос» не може знайти страхувальника нового пуску після аварії «Союзу»

Жодна страхова компанія не взяла участь у тендері зі страхування ризиків при запуску ракети-носія «Союз-ФГ» з вантажним кораблем «Прогрес МС-10» на Міжнародну космічну станцію (МКС). Запуск призначений на 18 листопада, повідомляє російське агентство економічної інформації «Прайм» із посиланням на тендер на сайті державних закупівель Росії.

Початкова ціна договору становила понад 116 мільйонів рублів. «Роскосмос» планував застрахувати пуск більш ніж на три мільярди рублів. Однак жодна страхова компанія досі не подала заявку на участь у тендері. Термін подачі заявок закінчується 30 жовтня.

Ракета-носій «Союз-ФГ» з космічним кораблем «Союз МС-10», на борту якого перебував екіпаж з двох людей, зазнав аварії під час пуску з космодрому Байконур 11 жовтня. Екіпаж зумів евакуюватися і не постраждав. «Роскосмос» розглядає версію пошкодження ракети на етапі складання.

Цей запуск був застрахований на 4 мільярди 650 мільйонів рублів.