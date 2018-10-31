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31 Жовтень 2018, Київ 13:40
Новини | Міжнародні

Росія оголосила про запуск до МКС нової пілотованої ракети в грудні

Корабель «Союз МС-10» під час запуску, Казахстан, 11 жовтня 2018 року

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Росія оголосила про намір у грудні запустити першу після жовтневої аварії пілотовану ракету на Міжнародну космічну станцію (МКС).

«Промисловість зараз докладає значних зусиль для здійснення запуску 3 грудня», – заявив виконавчий директор російського космічного агентства «Роскосмос» Сергій Крикальов 31 жовтня.

Бригада місії, яка зараз працює на борту МКС, може повернутися на Землю 20 грудня, заявив чиновник.

Корабель «Союз МС-10» під час запуску, Казахстан, 11 жовтня 2018 року
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11 жовтня космічний корабель «Союз МС-10» здійснив аварійну посадку. На борту корабля були космонавт «Роскосмосу» Олексій Овчинін і астронавт NASA Нік Гейґ. Вони приземлили пілотований блок на парашутах у ручному режимі.

За останні кілька років російський «Роскосмос» здійснив кілька невдалих космічних запусків. Два із них – з російського космодрому «Східний» (27 квітня і 28 листопада 2017 року), в обох використовувалися ракети-носії «Союз», які випускає ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі. Вона була використана і при запуску з Байконура 11 жовтня.

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