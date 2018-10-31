Росія оголосила про запуск до МКС нової пілотованої ракети в грудні

Росія оголосила про намір у грудні запустити першу після жовтневої аварії пілотовану ракету на Міжнародну космічну станцію (МКС).

«Промисловість зараз докладає значних зусиль для здійснення запуску 3 грудня», – заявив виконавчий директор російського космічного агентства «Роскосмос» Сергій Крикальов 31 жовтня.

Бригада місії, яка зараз працює на борту МКС, може повернутися на Землю 20 грудня, заявив чиновник.

11 жовтня космічний корабель «Союз МС-10» здійснив аварійну посадку. На борту корабля були космонавт «Роскосмосу» Олексій Овчинін і астронавт NASA Нік Гейґ. Вони приземлили пілотований блок на парашутах у ручному режимі.

За останні кілька років російський «Роскосмос» здійснив кілька невдалих космічних запусків. Два із них – з російського космодрому «Східний» (27 квітня і 28 листопада 2017 року), в обох використовувалися ракети-носії «Союз», які випускає ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі. Вона була використана і при запуску з Байконура 11 жовтня.