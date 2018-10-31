На аукціоні Sotheby's продадуть зібрані СРСР зразки з поверхні Місяця

Аукціон Sotheby's оголосив 30 жовтня, що виставить на торги зразки місячної породи, привезені на Землю безпілотною космічною місією СРСР у 1970 році. Організатори очікують, що ціна лота становитиме від 700 тисяч до 1 мільйона доларів.

Зразки породи, які будуть виставлені на аукціоні в Нью-Йорку 29 листопада, є єдиними відомими зразками з Місяця, які на законних підставах доступні для приватних власників.

Скелі включають фрагменти базальту, схожі на земну вулканічну породу, а також місячний ґрунт, реголіт. Вік зразків науковці оцінюють приблизно у 3,4 мільярда років.

Нинішнім власником є неназваний приватний американський колекціонер, який придбав їх у 1993 році у Ніни Корольової, вдови легендарного керівника радянської космічної програми Сергія Королева.

Фрагменти мають невеликий розмір – від 2 на 2 до 1 на 1 міліметри. Радянський Союз подарував їх Корольовій на знак визнання внеску її покійного чоловіка в космічну програму.

Багаті колекціонери готові платити величезні суми за космічні артефакти. Торік Sotheby's заробив 1,8 мільйона доларів за сумку-контейнер з рештками місячного пилу, яку американський астронавт Нілом Армстронґ використовував під час першої пілотованої місії на Місяць у 1969 році.